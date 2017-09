Els 10 aliments imprescindibles de la tardor

Després de l'estiu arriba una època en què la nostra dieta pot ajudar-nos a afrontar millor el fred. Hi ha una sèrie d'aliments que pel seu alt contingut en minerals i proteïnes esdevenen una eina fonamental per gaudir de bones defenses.

Les dietes de tardor estan plenes de fruits secs i verdures que ens permetran eliminar els greixos extres dels mesos estivals. A més, ens ajudaran a omplir els nostres plats de colors i sabors perfectes per fer més suportable la baixada de les temperatures.

A continuació, recollim els 10 aliments que no poden faltar en la teva dieta aquesta tardor:

1. Bolets. La tardor és l'època per excel·lència per a la recollida d'aquests fruits. No desaprofitis l'oportunitat que t'aporta la natura i posa aquests productes a la teva taula. El seu alt contingut proteic fa que els bolets ens aportin grans quantitats de minerals.

2. Verdures de fulla verda. Les propietats antioxidants de plantes com l'enciam o l'escarola, les converteixen en aliment indispensable per eliminar els excessos acumulats en el nostre organisme durant l'estiu.

3. Carbassa i carbassó. Els purés i les sopes es convertiran en protagonistes de la teva dieta a la tardor, gràcies a espècies com la carbassa o el carbassó. Es tracta d'aliments molt baixos en greixos i que permeten elaborar diferents plats.

4. Llegums. Amb l'arribada del fred el que millor li escau al cos és un plat calent de cullera. Les llenties o els cigrons de tota la vida aporten una gran quantitat de proteïnes, que no poden faltar en la teva dieta de cara a la tardor.

5. Espàrrecs. El seu poder diürètic fa que els espàrrecs ens ajudin a eliminar líquids. D'aquesta manera, ens sentirem més lleugers. Els podem preparar de diferents maneres i poden ser un acompanyant perfecte o, fins i tot, un plat principal.

6. Fruits secs. Les castanyes són el fruit sec per excel·lència de la tardor. Pots començar la jornada amb una passejada per la muntanya per recollir-les i, posteriorment, rostir-les a casa en un ritual ideal per a les tardes de tardor. Juntament amb les castanyes, les nous o les ametlles et proporcionaran les vitamines i els minerals que el teu cos necessita.

7. Panses i dàtils. El teu cos agrairà la depuració que li oferiran aquests aliments. Serveixen per alleujar el restrenyiment i les seves propietats beneficien tot el teu organisme.

8. Alvocat. Propietats com l'omega 3 i l'aportació de diverses vitamines converteixen aquesta fruita en un imprescindible de les dietes per a la tardor.

9. Peix blau. L'alt contingut en minerals de peixos com el salmó o les sardines fan que aquests aliments ens proporcionen la força necessària per afrontar el mesos freds.

10. Aigua. Mai ha de faltar en la nostra dieta i, per això, a la tardor és un altre element fonamental. La hidratació de l'organisme és sempre imprescindible per al seu bon funcionament.