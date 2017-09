Cinc productes ergonòmics per evitar dolors a l'oficina

Són moltes les hores que un oficinista passa assegut davant d'una pantalla d'ordinador. Encara que sembli una activitat simple, en realitat, no ho és. La salut es pot veure seriosament perjudicada de diferents maneres. D'una banda, els ulls es ressenten en patir amb la llum que desprèn el monitor de l'ordinador, mentre que l'esquena suporta una infinitat de postures al llarg del dia.

Afortunadament, hi ha diferents solucions per tractar de corregir aquestes males costums. Des d'aplicacions que regulen automàticament la llum de la pantalla segons el moment del dia fins a teclats especials que faciliten els recolzaments sobre la taula, et presentem algunes opcions per millorar el dia a dia a l'oficina.

F.Lux

Aquesta aplicació gratuïta ajusta la llum de la pantalla de l'ordinador segons l'hora del dia. Durant el matí simularà la llum de sol, mentre que a la nit la seva brillantor passarà a ser més suau. A més de tenir cura de la salut dels teus ulls, també t'estalviarà algun que altre mal de cap.

Reposapeus

Els reposapeus poden ser més necessaris del que es pot arribar a pensar, sobretot per a persones amb altures no gaire elevades. Si la cadira que utilitzes no et deixa tocar de peus a terra, aquesta és la millor opció per millorar la postura.

Elevadors per a portàtils

Si l'ordinador que utilitzes habitualment és un portàtil, això t'anirà perfecte. Hi ha diversos suports que regulen les posicions d'aquests aparells perquè puguis ajustar-los a la posició que tu prefereixis.

Ratolins verticals

Aquest ratolí t'ofereix la possibilitat de posar el braç en una posició més natural. Encara que per a la majoria sigui desconegut, hi ha qui afirma que els ratolins tradicionals poden produir malalties com la síndrome del túnel carpià. També són coneguts com '' ratolins tauró ''.

Teclat

Hi ha teclats dividits en dues parts que ajuden a descansar els braços. Sense fil, l'angle del teclat es pot ajustar depenent de l'usuari que l'utilitzi.