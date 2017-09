Aliments que tenen cura del teu cor

La vida sana és la vida millor. Donar-se capritxos de tant en tant és tot un plaer que es pot realitzar sense por, però sense passar-se de la ratlla ja que fer-ho pot afectar negativament la nostra salut. El cor és l´òrgan que ens manté vius, de manera que cuidar-lo és essencial per tenir una vida llarga i plena. Així, hi ha certs aliments que poden ajudar que aquesta tasca sigui molt més fàcil i, per tant, mantenir allunyades les malalties cardíaques. Sense despeses extres ni productes estranys difícils de trobar, els millors amics del nostre cor són al supermercat del barri i tenen un preu adequat per a la majoria de butxaques.

Salmó:

Tots els grups alimentaris contenen algun producte bo per al cor. El salmó, per exemple, és un d´aquests. Aquest peix és una font important d´àcids grassos Omega-3, de manera que ajuden a mantenir equilibrat el nivell de colesterol. Al seu costat, la sardina, l´arengada o la to­nyina són els perfectes aliats contra les artèries obstruïdes.

Civada:

Es diu que la civada és el cereal per excel·lència per a la cura del cor. Conté fibra soluble anomenada betaglucà, de manera que col·labora abaixant els nivells de colesterol i, a més, absorbeix els àcids biliars de l´intestí, cosa que evita que els components nocius passin a l´organisme.

Oli d´oliva:

Base de la dieta mediterrània, ajuda a reduir el colesterol total i el colesterol LDL (colesterol dolent) sense reduir els nivells de l´anomenat «colesterol bo». A més, si fem servir oli d´oliva verge extra afegirem vitamina E i polifenols, que són antioxidants i milloren la hipertensió.

Vi negre:

Com l´oli d´oliva, a més de ser «tipical spanish» conté polifenols que disminueixen la probabilitat de formació de coàguls.

Taronja:

Té menys de 70 calories per peça i ajuda a combatre el colesterol ja que controla la pressió sanguínia gràcies al seu alt contingut de potassi. Canviar certes llaminadures o snacks per unes quantes rodanxes de taronja al llarg del dia pot ser un pas endavant per tenir cura del cor.

Llegums:

Contenen molta fibra soluble, que acaben amb el ja nomenat colesterol. A més, redueixen la inflamació i la pressió arterial. Igual que aquestes, els espinacs, més enllà de ser una gran font d´energia, contenen nitrats inorgànics que en entrar en contacte amb la saliva es converteixen en òxid nítric, un compost que fa de vasodilatador en les artèries. Al costat d´aquestes, el bròquil també resulta bo.

Xocolata:

Encara que sembli que va en contra d´una dieta sana, la veritat és que la xocolata negra, amb almenys un 60% - 70% de cacau, és òptima per reduir la pressió sanguínia i combat els processos inflamatoris i la formació de coàguls. Els fruits vermells, igual que la xocolata (amb la qual, per cert, casen molt bé), també tenen aquests beneficis per al cos.