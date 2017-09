La indústria farmacèutica no descansa

La profunda transformació que s´ha produït pel que fa a l´I + D dins de la indústria farmacèutica i pel que fa a l´evolució i creació de medicaments és molt gran. El sector inverteix en aquest àmbit 33.737.000 d´euros només a Europa cada any, més del 17% de la seva facturació. Tota una xifra que implica la utilització d´una potent maquinària en la qual s´impliquen 114.000 professionals i amb la qual s´ha aconseguit que en l´últim quart de segle les morts per càncer s´hagin reduït un 20%, que el 70% dels pacients oncològics sobrevisquin cinc anys després del diagnòstic; que malalties com la sida ja no siguin mortals, o que patologies incurables, com l´hepatitis C, ja es puguin guarir.

Sota el lema #WeWontRest, les farmacèutiques europees volen mostrar com la investigació en medicaments ha transformat la cura de la salut i l´esperança de vida, a més de posar en valor el ferm compromís del sector amb els pacients com a principal raó de ser del treball de els laboratoris. Un eslògan que tracta de fer un paral·lelisme entre la malaltia i la indústria farmacèutica, on la primera mai descansa i la segona no es rendeix en la creació de cures i medicaments que acabin amb algunes de les malalties més mortíferes i perilloses del món.

«Donats els terminis de temps, el volum de les inversions necessàries i, sobretot, els alts riscos, és impensable la consecució de nous medicaments sense l´experiència, el coneixement i l´estructura de les farmacèutiques -sosté Jesús Acebillo, president de Farmaindustria, la patronal espanyola que s´ha unit a la iniciativa aquest estiu-. #WeWontRest vol explicar això i fer-ho també des dels resultats tangibles d´un model investigador d´èxit i des de la perspectiva i el compromís de les persones que treballen en la indústria ».

La idea s´ha començat a donar a conèixer mitjançant una campanya publicitària amb anuncis visuals i amb gran presència a les xarxes socials. A més, les empreses farmacèutiques col·laboradores ja s´estan implicant en diferents compromisos que estánhaciendo públics, tant de forma individual com col·lectiva, sempre centrats en possibles millores en les diferents àrees terapèutiques.

«Per convertir aquest futur en realitat, hem de fer a Europa líder en investigació clínica», defensa Stefan Oschmann, president de la Federació Europea d´Associacions de la Indústria Farmacèutica (EFPIA). «Hem d´assegurar un marc legal de propietat industrial que ens permeti seguir invertint en recerca i desenvolupament i seguir treballant de forma estreta amb els governs i les institucions comunitàries per garantir l´accés als fàrmacs innovadors de forma sostenible».