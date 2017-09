L'aigua de l'aixeta, font de salut

El llibre Cos Humà. Guia il·lustrada de la nostra anatomia (Lunwerg), d´Steve Parker i Andrew Baker, xifra en tres litres la quantitat d´aigua que els éssers humans han de consumir al dia. A més, una bona qualitat d´aquesta pot evitar certes malalties i permet que el nostre organisme funcioni cor­rectament.

El Ministeri de Sanitat és conscient de la importància de la qualitat de l´aigua que consumim a través de l´aixeta i, per això, aquest producte està sotmès per imperatiu legal a un triple control independent: per part del gestor del sistema d´abastament públic, per les autoritats sanitàries i per les autoritats municipals. Aquest examen detallat s´estén al llarg de tota la cadena de producció de l´aigua; des del seu punt d´origen fins a la pròpia aixeta del consumidor.

Un dels encarregats de realitzar aquestes anàlisis de qualitat és Aqualia, una companyia present en diversos municipis espanyols i que col·labora activament amb l´Estat. Una de les seves funcions és la de garantir que l´aigua no posseeixi cap substància o microorganisme que pugui suposar riscos.

En els seus laboratoris, essencials per garantir la bona qualitat, fan diferents tipus d´anàlisi on s´estudien paràmetres com l´olor, el color, sabor, terbolesa etc.

Aqualia realitza anualment 450.000 determinacions analítiques d´aigua potable, extretes de més de 4.000 punts de mostreig distribuïts per tota la geografia espanyola, amb l´objectiu d´efectuar un exhaustiu control de qualitat oficial a l´aigua i que es poden consultar a totes les oficines que l´empresa té al país.

Els laboratoris d´anàlisis d´aigua constitueixen un aspecte fonamental per garantir la qualitat de l´aigua distribuïda i a ells es destinen importants recursos, tant tècnics, incorporant els equips amb la tecnologia i sensibilitat adequada per donar resposta a les exigències i requeriments recollits en la legislació vigent, i sempre respectant el medi ambient, com a humans, amb els professionals més qualificats.

Els tipus d´anàlisi que es realitzen en aquests laboratoris, complint estrictament amb la normativa en vigor són:

€ Anàlisi de control

S´estudien els paràmetres d´olor, sabor, terbolesa, color, pH, amoni, I. Coli, bacteris coliformes, alumini / ferro, clostridis, aerobis ...

€ Anàlisi completa

€ Anàlisi ocasional

Es realitzen amb més freqüència i analitzen les triazines, trihalometans, mercuri, ferro / manganès, nitrats i estudis carbònics, entre d´altres.



Beneficis de consumir aigua de l´aixeta

Avantatges econòmics: Beure aigua de l´aixeta suposa un cost mitjà mensual de 0,10 € per persona. Fer-ho d´aigua embotellada pot arribar a superar els 20 €.



Avantatges sanitaris: Des del punt de vista sanitari, és un producte sotmès a un estricte control. Només Aqualia realitza anualment 450.000 determinacions paramètriques d´aigua potable i està obligada a complir de manera contínua els 53 valors que exigeix ??el RD 140/2003. Les aigües embotellades tan sols n´exposen 5 o 8 en la seva etiqueta sense ni tan sols oferir un valor de referència.



Avantatges ecològics: La producció, envàs i transport de l´aigua mineral causa danys a l´ecosistema, junt amb l´augment incessant de residus i la despesa de grans quantitats de recursos i energia. Segons dades de la Xarxa de Petjada Hídrica (Water Footprint Network) farien falta tres litres d´aigua per fabricar una ampolla de plàstic de mig litre.