El risc de córrer sense control

Conscienciar sobre la importància de tenir uns hàbits de vida saludables és fonamental: gràcies a l´augment d´informació en aquesta àrea, cada dia més persones se sumen a aquests bons propòsits i decideixen portar una dieta variada i equilibrada i començar a practicar exercici físic de forma regular. No obstant això, cal ser realistes amb les nostres capacitats i no voler abastar més del que el nostre cos pot aguantar.

Un dels esports més practicats al nostre país, i pels quals la gent opta més per començar la seva «nova vida sana», és el running. La febre runner mou uns quatre milions de persones a Espanya i els seus beneficis són gairebé infinits: alliberament de l´estrès, pèrdua de pes, ossos i articulacions més forts, benestar emocional ... No obstant això, també cal tenir present certs riscos i perills; i és que 157 persones van morir de forma sobtada l´any 2016 mentre practicaven algun esport.

La manca de preparació, l´existència d´alguna patologia oculta o el sobreesforç són només algunes de les causes que poden portar a aquest punt, que, per sort, no sol ser habitual.

Una persona que coneix bé els problemes que pot comportar el «running desmesurat», és el Dr. Francisco Clemente, especialista en Medicina de l´Educació Física i l´Esport a Alacant, que considera que amb l´auge de les maratons i les curses populars « hi ha moltes persones que confonen estar en forma amb estar entrenats ». I a continuació explica alguns d´aquests riscos i com evitar-los.

1) Mort sobtada



La conseqüència més extrema de sortir a córrer sense cap control. És la més improbable però no impossible, i sol passar quan un supera amb escreix la capacitat d´esforç del seu propi organisme. Moltes vegades es deu a factors constitucionals que no es posen de manifest fins que s´exigeix ??massa al cos, augmentant de manera excessiva la intensitat de l´exercici sense consultar-ho amb cap expert.

Per tant, és important no barrejar «forma física» amb «preparació específica»; es pot estar en forma i portar un ritme acceptable quan se surt a córrer, però no estar preparat específicament, per exemple, per aguantar una prova de llarga durada.

2) Deshidratació i fallades en el sistema termoregulador



A vegades no se es dona gaire importància als petits marejos, als mals de cap o de la dificultat respiratòria en practicar running, però pot acabar en esvaniment. Si la hidratació no és correcta abans, durant i després de la pràctica, el sistema termoregulador deixarà de funcionar bé i de mica en mica s´aniran notant les conseqüències; el que significa que alguna cosa no s´ha fet de manera adequada.

3) Fatiga



Pot donar-se durant i després de l´esforç físic. Potser moltes vegades hagis superat l´objectiu que t´havies marcat sentint una gran fatiga i un cansament extrem que, o bé t´ha impedit finalitzar la carrera o bé, posteriorment, t´ha dificultat seguir la teva vida amb normalitat. Les 4 hores següents a la pràctica esportiva són conegudes com el «període crític», i si la persona no estava preparada per afrontar-la poden aparèixer problemes graduals, de lleus a greus, a posteriori. Segons el doctor Climent algunes persones «es desmaien a les 4 hores d´haver acabat de córrer i no entenen per què», d´aquí la importància d´estar ben entrenats i assessorats per un tècnic i un metge.



4) Problemes en l´aparell locomotor

Igual que en la mesura adequada el running reforça el sistema locomotor; passar-se i practicar-lo de forma incorrecta pot portar a patologies com tendinitis, contractures, rampes, problemes de genoll, esquinços, etcètera.



Què es pot fer?

Per evitar tots aquests problemes, en primer lloc s´ha d´entrenar gradualment, cada un al seu ritme i nivell, i assessorar-se prèviament. Si el que es desitja és superar una prova, cal preparar un entrenament específic amb un tècnic i tenir present que no és el mateix córrer que caminar, ja que es quadruplica la despesa energètica i l´impacte en el nostre organisme.

És importar no «motivar-se massa»; de vegades en sortir a córrer en companyia o apuntar-nos a una marató pretenem seguir el ritme de la la persona del costat, que pot ser que tingui molt més nivell i preparació que nosaltres.

I finalment, és de vital importància assegurar-se que estem totalment sans. I per això, el millor és una mínima valoració mèdica per part d´un especialista, ja que podem tenir un problema de salut amagat que hauríem de tenir en compte.