Totes les claus per evitar la pèrdua de memòria

És fonamental exercitar la memòria per no perdre-la amb l´edat. Getty Images

La memòria és una de les capacitats cognitives que més preocupen a les persones adultes. La seva pèrdua, que tendeix a expressar-se en forma de queixa subjectiva, fa que les persones busquin recursos per al seu entrenament. Un dels recursos existents són els tallers d'entrenament de memòria, uns programes psicoeducatius dirigits a persones grans, sense deteriorament cognitiu, per tal de treballar la memòria i les seves funcions cognitives.

Els primers programes d'entrenament van sorgir en els 70 i van ser dirigits a persones amb trastorns orgànics cerebrals. La seva principal finalitat era estimular la capacitat cognitiva i promoure la rehabilitació. És a partir d'aquesta experiència i els seus resultats satisfactoris quan aquests programes s'han adaptat a la població.

Com prevenir la pèrdua de memòria?



Estudiar i interessar-se per llegir i aprendre coses noves cada dia.

Fer exercici físic de forma regular.

No fumar.

Seguir una dieta variada i saludable.

Dormir bé.

Aliments contra la pèrdua de memòria

Una dieta variada i equilibrada rica en fruites i hortalisses afavoreix la salut del nostre cervell. No obstant això, hi ha alguns aliments específics que pots incorporar a la teva dieta per prevenir la pèrdua de memòria:



Nous

Cítrics

Llevat de cervesa

Àcids grassos essencials

Nabius

Alvocat

Oli d'oliva

Tomàquets

Bròquil

Api

Pèrdua de memòria en persones grans



"És important treballar la memòria amb la gent gran perquè, encara que hi hagi pèrdua, es produeix un deteriorament en determinades estructures, no hi ha un deteriorament global. El cervell envelleix i comporta una pèrdua tant neuronal com d'atenció, de diverses funcions cognitives", subratlla en una entrevista amb Infosalus la doctora en Psicologia Cristina Vidal-Martí, amb motiu de la publicació de 'Activitats en grup de gent gran per entrenar la memòria' (Editorial CCS).

Així mateix, ressalta que la gent gran arriba un punt en què deixen d''esforçar-se' per exercitar aquesta memòria ja que són conscients que és propi de l'edat perdre-la. "Si hi ha alguna cosa de caràcter emocional, aquesta pèrdua es veu intensificada, sobretot per tenir algú amb trastorn cognitiu a prop. Per això es realitzen tallers d'entrenament de memòria, per ajudar a aquestes persones grans que prenguin consciència que si que hi ha una pèrdua, però que si s'entrena es pot portar millor, es pot optimitzar la seva capacitat de memòria ", postil·la Vidal-Martí.

A més, subratlla que a mesura que les persones envelleixen centren la seva atenció en el funcionament d'aquesta facultat cognitiva, els seus canvis són viscuts amb cert malestar, en part, per associar de manera errònia la pèrdua de memòria amb patir un trastorn neurocognitiu. Un altre motiu per a seguir amb aquests tallers endavant és la prevenció, afegeix.

La psicòloga detalla que les activitats en grup faciliten que les persones comparteixin la seva preocupació per la memòria però, al seu torn, que puguin trobar al grup un espai terapèutic que els ajudi i motivi a seguir entrenant la seva memòria.

En aquest context, assenyala que quan es fan tallers d'entrenament de memòria es treballen totes les funcions cognitives, no només la memòria en procés d'envelliment saludable, sinó també l'atenció, que també es fa malbé amb l'edat, les funcions executives, la seqüenciació , l'elaboració, la categorització, l'organització i també les funcions del llenguatge i de praxi.