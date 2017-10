Les dones ja es poden fer mamografies amb menys dolor, radiació i ansietat

L´Hospital del Mar de Barcelona és el primer centre públic de l'estat espanyol que ha incorporat una nova tecnologia que permet a les dones controlar la pressió sobre la mama durant les mamografies, per reduir el dolor, la radiació i l'ansietat que la prova genera.

La doctora Ana Rodríguez-Arana, de la Unitat Funcional de Patologia Mamària de l'Hospital del Mar, ha explicat que «només el 60% de les dones que són convidades a sotmetre's a una mamografia dins del marc del programa de cribratge de càncer de mama hi assisteixen». Segons la doctora «la por al dolor és una de les causes principals per les quals el 40 % restant deixa d'acudir a les cites de cribratge».

La doctora ha destacat que «una altra de les característiques de la nova tecnologia és que emet una radiació el 40% inferior a la de qualsevol equip de 3D, amb la qual cosa amb la mateixa exposició a una mamografia 2D se'n pot obtenir una en tres dimensions».

La nova tècnica es porta a terme a partir d'una compressió inicial que «garanteix el diagnòstic, permet, amb un comandament a distància, que la pacient controli la pressió que exerceix cobrir la mama, que es va exercint de manera gradual i sota la supervisió d'un tècnic», ha explicat Ana Rodríguez-Arana.

Aquesta nova tècnica «facilita que la pacient descansi els braços de manera natural als recolzabraços, acomodi la seva mama i el seu cos segons les seves necessitats i sensacions, amb la qual cosa el dolor i la sensació de dolor disminueixen», segons la doctora.

Una altra de les característiques d'aquesta nova tecnologia és que «es pot realitzar amb control indovenós, amb la qual cosa el diagnòstic d'imatge és millor», ha explicat la responsable de la secció de radiologia de la mama de l'Hospital del Mar.

Segons un estudi pilot realitzat entre dones que s'havien sotmès a mamografies anteriorment, el 83% es van mostrar excepcionalment satisfetes davant la possibilitat de tenir una participació activa en la mamografia i poder controlar elles mateixes la compressió que exerceix el mamògraf.

A més, el mateix estudi demostra que quan la pacient pot controlar la pressió de l'equip sobre la mama, «es produeix fins i tot un lleuger augment de la força de compressió que reverteix en proves amb més qualitat d'imatge i, de vegades, evita repeticions».

La instal·lació d'aquesta nova tecnologia s'emmarca en un pla de l'hospital «per incrementar la participació de les dones en el cribratge del càncer de mama, desestigmatitzar la mamografia i minimitzar la percepció de prova dolorosa i incòmoda».