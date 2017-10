Pell impresa en 3D, un avenç en tractament de cremades

El tractament de cremades amb pell creada mitjançant la tecnologia d´impressió en tres dimensions es començarà a implementar a l´estat espanyol a principi de l´any que ve. Ho ha anunciat el doctor Joan Pere Barret, cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats de la Vall d´Hebron, on hi ha una unitat pionera a nivell estatal i mundial en aquest tipus d´operacions. Segons Barret, aquesta tècnica farà que el procés de creació de pell sigui «molt més ràpid», i això permetrà «prevenir infeccions i millorar la supervivència».

Tal com ha explicat el doctor, les bioimpressores funcionen a través d'un programa informàtic que imprimeix alhora «el material de suport i la pell viva». «Ens hem d'imaginar el mateix que fan les impressores de materials, però en aquest cas amb cartutxos de cèl·lules vives», ha detallat. Tot i que té «molta versemblança amb la pell humana», Barret ha admès que encara falta avenços per fer, com ara produir vasos sanguinis, un fet que preveu que serà possible d´aquí a 10 anys. En canvi, per aconseguir pell amb pigment caldrà «esperar alguna dècada més». «Anem cap a un cirurgia individualitzada i molt poc invasiva», ha manifestat.

Actualment, els pacients que pateixen cremades són tractats amb teràpies que ajuden el mateix cos a regenerar-se, o bé amb la introducció de nous teixits. Aquests teixits poden ser sintètics, és a dir, fabricats de manera artificial en laboratoris farmacèutics, o bé biològics. En el cas dels biològics, es tracta de «pell viva i restes orgàniques» que es cultiven sobre un gel durant «molts dies».

Gràcies a la tecnologia 3D, el cultiu serà «molt més ràpid» i es podrà escurçar la durada de tot el procés. Segons el doctor Barret, «la pell cultivada actual salva vides i s'aplica en casos de fins al 90% del cos cremat». Tot i això, ha afegit que «la seva qualitat és baixa, i els millors resultats en cicatrius s'aconsegueixen amb pell sintètica».