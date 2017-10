Saps quins són els aliments que enfosqueixen les dents?

La pastanaga, el tomàquet, la remolatxa, el cafè, el vi negre i el te són alguns dels aliments que provoquen l'aparició de taques a les dents i la pèrdua de brillantor, segons ha comentat l'especialista en estètica dental d'ADE, Fulvia Kucharski.

I és que, encara que per lluir un somriure sa és fonamental raspallar-se les dents tres vegades al dia, utilitzar un col·lutori i fil dental, i visitar periòdicament al dentista, això no suficient per mantenir o recuperar el color blanc. "El que mengem i bevem, així com els nostres hàbits, també juga el seu paper en tot això, i la llista d'aliments que taquen les dents és més extensa del que a priori podem pensar. Hi ha molts aliments de colors intensos que consumim diàriament o regularment que taquen les nostres dents ", ha explicat.

En concret, l'experta ha assegurat que el vi negre és un dels "grans enemics" de la blancor dental, ja que ataca a l'esmalt perquè és àcid i conté tant cromògens com tanins. En menor mesura també ho és el vi blanc, per la seva acidesa i per ser ric en tanins.

Per la seva banda, tant el te, sobretot el negre i el vermell, com el cafè provoquen que les dents vagin guanyant un color groguenc amb el pas del temps. De fet, l'especialista ha informat que el seu consum diari està estrictament relacionat amb la pèrdua de brillantor.

D'altra banda, prossegueix, tant els sucs de fruita industrials com els refrescos i les begudes energètiques són riques en colorants i sucres, fet que també els converteix en "clars enemics" de la dentadura perquè contribueixen a generar càries i perquè el seu alt contingut àcid fa que s'erosioni l'esmalt.

De la mateixa manera, Kucharski ha alertat sobre els menjars preparats i envasats, ja que tenen colorants artificials. Així mateix, salses com la de soja, el curri o el vinagre de Mòdena també poden fer malt a l'esmalt i tacar.

Finalment, i encara que la majoria de fruites i verdures fomenten la neteja de la dentadura, la doctora ha comentat que també n'hi ha d'altres que contribueixen a tacar l'esmalt de la dent com, per exemple, les cireres, els nabius, les mores o les maduixes. A més, l'acidesa dels cítrics provoca l'erosió de l'esmalt i, per tant, la pèrdua de la seva brillantor.