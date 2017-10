Sotagliflozina i insulina en diabètics de tipus 1 milloren el control de la malaltia

El Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha participat en un estudi publicat al New England Journal of Medicine que demostra que afegir sotagliflozina, un fàrmac oral, al tractament habitual amb insulina en pacients amb diabetis tipus 1 millora el control de la malaltia en un percentatge important de casos.

El 28% dels pacients que van rebre el fàrmac va assolir l'objectiu primari de mantenir l'hemoglobina glicosilada (un indicador de referència en el control de la diabetis) a un nivell inferior al 7%, sense patir hipoglicèmies greus ni cetoacidosi en comparació del 15% dels pacients que formaven part del grup de placebo.

A més, en el grup tractat amb sotagliflozina, la xifra d'hemoglobina glicosilada (HbA1c) es va reduir el 0,46%, la pèrdua de pes va ser de 2,98 kg, la pressió arterial va disminuir entre els qui patien hipertensió en 3,5 mmHg i la dosi d'insulina diària es va rebaixar significativament. La incidència d'episodis d'hipoglicèmies severes va ser menor en comparació del grup de placebo; en canvi, els casos de cetoacidosi diabètica van ser superiors.

«L'estudi és de notable importància, ja que permetrà millorar el control metabòlic, sense augmentar la dosi d'insulina ni incrementar el pes, en un segment important del pacients que pateixen diabetis tipus 1, i per tant, el risc de complicacions a llarg termini serà inferior», comenta el doctor Rafael Simó, cap del grup de Recerca en Metabolisme i Diabetis del Vall d'Hebron Institut de Recerca i coautor de l'estudi.

Els resultats de l'estudi es van presentar en el 53è Congrés Anual de l'Associació Europea per l'Estudi de la Diabetis celebrat recentment a Lisboa.

Característiques de l'estudi

L'estudi va tenir una durada de 24 setmanes i hi van participar 133 centres de 19 països, entre ells el VHIR. Els 1.402 pacients es van dividir en dos grups, un d'ells va rebre sotagliflozina, 400 mg diaris, i l'altre placebo.

Els pacients van mantenir el tractament d'insulina que tenien prèviament i periòdicament se'ls va anar ajustant la dosi en funció de les necessitats.

La majoria de pacients diabètics tipus 1 tenen dificultats per aconseguir un control glucèmic òptim únicament amb la insulina. Fins ara, no hi ha cap medicament oral aprovat per reduir la concentració de glucosa en sang en combinació amb la insulina en pacients amb diabetis tipus 1. Aquest és el repte, aconseguir un bon control glucèmic.

Què és la sotagliflozina?

La sotagliflozina és un inhibidor doble de les proteïnes SGLT1 i SGLT2, implicades en la regulació del transport de la glucosa.

La primera és responsable de l'absorció de la glucosa al tracte gastrointestinal i la segona s'en-carrega de la reabsorció de la glucosa pel ronyó.