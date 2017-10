El 65% de nens catalans no esmorza bé

Segons un estudi realitzat per l'Observatori Nestlé sobre Hàbits Nutricionals i Estils de Vida de les Famílies, i recollit per l'agència Efe, el 65% dels nens no esmorzen correctament, encara que el 80% dels pares considerin que sí.

L'estudi s'ha volgut centrar en l'obesitat infantil, i aprofundir en la falta de consciència que se'n té. La majoria de nens consumeixen productes lactics per esmorzar, com poden ser llet, iogurt i formatge; i cereals. Però la majoria no prenen la fibra necessària. Només el 46% dels infants mengen fruita a l'hora d'esmorzar, i només el 20% consumeixen productes integrals. Per tant, tenint en compte aquests percentatges, només el 35% dels nens esmorzen correctament.

Segons ha explicat Laura González, responsable de Nutrició de Nestlé Espanya, «l´esmorzar és un moment ideal per incorporar a la dieta el pa o els cereals integrals i una peça de fruita. És recomanable, tant en nens com en adults, incrementar la quantitat de fibra en la dieta pels beneficis que té per a la salut». Afegeix que «consumir-ne està relacionat amb menys prevalença del sobrepès, per la qual cosa és important incorporar-ne en els menús dels més petits de casa a partir dels primers anys de vida».

Per altra banda, l'estudi demostra que el 60% dels nens esmorza en menys de 10 minuts, quan segons experts és aconsellablededicar com a mínim 20 minuts al primer àpat del dia, ja que l'esmorzar ha d'aportar entre 300 i 400 caloríes, és a dir, el 25% del total de l'energia que hauria de consumir un infant.