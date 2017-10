Barcelona acull 3.000 experts que mostren els beneficis de l'àloe vera

Els beneficis de l´àloe vera per a la salut són molts i diversos: és una planta amb propietat de regenerar les cèl·lules de la pell, té acció digestiva, efecte depuratiu, afavoreix la regeneració de teixits interns, elimina fongs i virus, té efecte analgèsic, protegeix el sistema immunitari i posseeix una acció antiinflamatòria.

La planta es pot utilitzar en format crema i també ingerida com a beguda. L´àloe vera es pot aplicar de diferents maneres. És tot un món. I és l´especialitat, per exemple, de la multinacional americana Forever Living, que ha apostat per Barcelona per donar a conèixer aquesta «prodigiosa» planta. Des de final de setembre fins a principi d´octubre, Forever Living participa a l´esdeveniment Rock Barcelona, on 3.000 coneixedors i experts de tot el món mostren als fans del wellness els secrets de l´àloe vera, els seus beneficis i com aplicar-los en el dia a dia. A més, Forever Living té oberta una pop up store al carrer de Santa Tecla de Barcelona on experts de l´àloe vera ofereixen els productes de la marca.

Aquesta acció forma part de l´esdeveniment Rock the Boat, amb el qual la firma americana vol premiar els seus distribuïdors per seguir apostant per una vida sana i per l´ús de productes naturals.

Forever Living

Forever Living és una empresa familiar ubicada a Arizona (EUA) amb presència directa en més de 150 països, i és el fabricant i distribuïdor d´àloe vera més gran del món. Fundada l´any 1978, la companyia es dedica al desenvolupament de productes de salut i bellesa que ajuden a veure´s i a sentir-se millor. Actualment, l´empresa comercialitza més de 200 productes i genera una facturació d´uns 2,5 bilions de dòlars l´any.

Forever Living no ven al consumidor final sinó que els seus productes es comercialitzen exclusivament per mitjà d´una xarxa de distribuïdors independents, anomenats Forever Business Owners. Ara mateix la companyia té més de set milions de distribuïdors mundials.

L´àloe vera, ingredient estrella

Forever Living cultiva el seu àloe vera a la República Dominicana i a Texas, des de la sembra fins a la collita. Els agricultors sembren l´àloe vera a mà, tractant-lo amb la màxima cura. Les fulles es processen poques hores després de la collita, de manera que «s´obté el gel més pur i fresc de l´àloe, intacte, amb totes les seves propietats inherents», asseguren fonts de la marca.

La marca cultiva més de 30 milions de plantes i obté més de 450.000 quilos d´àloe vera a la setmana. Tant a les seves finques de Texas com a les de la República Dominicana s´utilitzen cabres i ovelles «per controlar de forma natural les males herbes i proporcionar un fertilitzant 100% natural», segons Forever Living.