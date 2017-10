Recomanen vacunar de meningitis els adolescents

Les malaltia meningocòccica és més freqüent en nens menors de 2 anys, però també els adolescents pateixen aquesta malaltia que pot tenir "conseqüències devastadores", de manera que els pediatres recomanen que siguin vacunats com a estratègia preventiva per evitar la malaltia.

Així ho assegura Mara Garcés, pediatre i investigadora de l'Àrea de Vacunes de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), que avui participa a València en un jornada sobre la prevenció de la meningitis meningocòccica al adolescent.

De fet, el 18% dels casos de la malaltia meningocòccica es presenta en adolescents i adults joves, i un de cada quatre joves de 19 anys d'edat és portador del bacteri del meningococ, el que converteix a aquestes edats en el "principal grup a vacunar ".

Mara Garcés assegura que la incidència de la meningitis meningocòccica és més gran en menors de 2 anys, seguits dels adolescents, i la possibilitat de poder protegir-los de forma individual i tenir disponible una vacuna "és una cosa que no haguéssim imaginat fa 20 anys".

"Ara tenim eines de prevenció i hem d'informar als pares les possibilitats que tenen", afirma la pediatra, que afegeix: "Per fortuna, no tenim una incidència tan elevada com en els anys 80, però malgrat això sí que hi ha el risc de tenir la malaltia ".

Segons la pediatra, usar vacunes d'aquest tipus suposa una protecció per als adolescents, especialment els que viatgen a altres països d'Europa, com el Regne Unit, on es produeixen més casos d'aquesta malaltia.

Ha explicat que els éssers humans són els únics portadors d'aquests bacteris, que no poden viure en cap altre animal, i hi ha dos moments en què la colonització dels mateixos és més gran: en menors de 2 anys, en els quals el sistema immune és immadur, i en els adolescents, que poden compartir gots, petons, cigarrets o dormitoris en col·legis majors.

De fet, assegura Mara Garcés, es calcula que als 19 anys és quan "es dóna un estat de colonització d'aquests bacteris més gran en un subjecte" i, per tant, "tenen més risc".

Per això, afirma, la vacunació en adolescents, a partir dels 14 anys i durant una revisió de salut, permetrà disminuir aquest estat de colonització i evitar que es transmetés a l'estar protegits contra la malaltia meningocòccica.

"L'edat ideal seria a partir dels 14, ja que els nens a partir dels 15 ja no van al pediatre", ha indicat Garcés, que ha recordat que els pediatres reivindiquen poder atendre els menors fins als 18 anys.

Actualment hi ha cinc tipus de memingococos (A, B, I, C i W) i tots són "virulents", tot i que depèn del material genètic que continguin i que cada serogrup és capaç d'intercanviar material genètic entre ells.

Mara Garcés ha assenyalat que en l'actualitat no hi ha una situació d'epidèmia i a Espanya la situació és "estable", tot i que sí que hi ha casos aïllats del tipus B i en el cas del tipus W està començant a augmentar, però encara no hi ha una situació de risc.

Ha advertit que les conseqüències d'aquesta malaltia són "devastadores", tant en menors de 2 anys com a adolescents, ja que a més de poder ser mortal pot deixar seqüeles mèdiques permanents com retard mental, disfunció neurològica, epilèpsia, discapacitat auditiva, cicatrius en la pell o amputació de membres.