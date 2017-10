Cytotec: França retira el perillós fàrmac

El laboratori Pfizer deixarà de vendre a França a partir l'1 de març de 2018 un fàrmac utilitzat per induir el part, el Cytotec, per les alertes sanitàries que ha suscitat, ha informat avui l'Agència Nacional de seguretat del Medicament i dels Productes de Salut (ANSM).

Les decisió del laboratori es deu a les advertències sanitàries emeses per la ANSM, que ha afirmat que el Cytotec comporta efectes indesitjables greus tant per a la partera (ruptura del múscul interí) com en el fetus, amb hemorràgies o anomalies del ritme cardíac.

Cytotec, compost per misoprostol, es va començar a comercialitzar a França el 1987 per al tractament preventiu o curatiu de les úlceres o les lesions gastroduodenals produïdes per esteroides, encara que el seu ús és cada vegada més residual degut la comercialització d'altres productes.

Tot i els avisos de l'agència francesa, el medicament s'ha utilitzat a França per induir parts a partir de les 37 setmanes d'amenorrea i per a les interrupcions voluntàries de l'embaràs.