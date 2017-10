Per què no hauries de fer servir tovalloletes humides?

Darrerament s'han posat molt de moda les tovalloletes humides d'un sol ús. Es coneixen com les tovalloletes d'higiene íntima o com paper higiènic mullat, un suposat aliat per després de les deposicions. Encara que el seu ús pot ser una alternativa còmoda, el resultat a llarg termini és més que perillós, especialment per a la pell de la zona anal.

Són moltes les variants i marques que s'ofereixen sobre les mateixes. Solen vendre sota l'etiqueta de compostos naturals i innocus: camamil·la, àloe vera, amb sabó neutre, amb perfum, o algunes fins i tot amb oli de castor. A més, a això caldria sumar-li que cada vegada es recorre més a elles, i aquestes tovalloletes són perillosíssimes per al medi ambient, ja que no són biodegradables, tot i que les venguin com a tals.



Per què no fer servir tovalloletes d'higiene íntima?

El doctor Kubrat Sajonia Coburgo, cirurgià general i proctòleg del Grup Quirónsalud, defensa que aquesta opció per a la higiene personal només ha d'usar-de manera "molt esporàdica", perquè no són bones per a la pell anal a llarg termini. "Gairebé tots els pacients que veiem a la nostra consulta afectats de dermatitis perianal, de picor, o de pruïja anal, fan servir de manera regular i constant aquest tipus de tovalloleta", adverteix.

Segons la seva opinió, aquestes tovalloletes són "dolentes" perquè tenen molts components al·lergògens, com perfum, alcohol, olis, o polifenols, per exemple, substàncies molt al·lergèniques. "Quan et rentes les mans amb aigua i sabó primer et mulles, t'ensabones després, i després t'aclareixes. En canvi, quan et netes amb una tovalloleta no t'aclareixes. Aquesta substància es queda a la zona, la deixa humida i amb substàncies al·lergèniques "

A llarg termini es generarà una irritació. És com si t'assequéssis les mans amb tota l'escuma del sabó. Amb una vegada no passaria res, però si mai ens aclarásemos les mans, aviat desenvoluparíem tot tipus d'irritacions, dermatitis, picors i altres complicacions en la pell ", avisa el doctor Sajonia Coburg.

Així, aconsella que, si es va al wc, el millor és netejar després de la deposició només amb aigua i sense sabó. "El sabó només ha d'emprar a la dutxa, però no cada vegada que es vagi al lavabo. Si es renten sempre amb sabó desenvoluparan igualment irritació. Entenc que això no sempre és possible. Sobretot per aquelles persones que van al lavabo a la feina. Però si tenim la sort d'anar-hi a casa, o en un lloc amb accés a un bany en condicions (una habitació d'hotel per exemple), el meu consell és no fer servir aquestes tovalloletes. La nostra pell ho agrairà", postil·la.

En aquest punt, recorda que la major part de les cultures asiàtiques, més avançades en qüestions d'higiene, sempre es netegen amb un raig d'aigua que hi ha al lavabo i empren el paper higiènic per assecar-se. Per això, insisteix que, millor que netejar-se amb aquestes tovalloletes, o fins i tot amb el paper higiènic, és preferible a llarg termini fer-ho sempre amb aigua.



Símptomes que alguna cosa no va bé

El proctòleg del Grup Quirónsalud sosté que moltes persones desconeixen que tenen una dermatitis a la zona i es pensen que les seves hemorroides han empitjorat, després d'aquest ús constant de les tovalloletes de wc. Segons indica, el primer signe d'alarma és la picor a la zona.

"En aquests casos se sol entrar en un bucle perquè, davant la picor, s'empren més les tovalloletes, ja que pot alleujar en primera instància, si bé a la llarga agreujarà la dermatitis, i es passarà de picor, a coïssor, i després a dolor. És convenient, per això, acudir a l'especialista quan comenci aquest picor ", afegeix.

El doctor Kubrat Sajonia Coburgo recomana al seu torn l'ús de pomades de nadó, útils per alleujar 1 irritació puntual, i quan el problema ja és més greu, i sempre sota la prescripció mèdica, solen emprar-se pomades a base d'corticoide, l'ús ha de estar molt mesurat.

Pel que fa al fet que les tovalloletes humides són les més emprades a l'hora de canviar als nens, l'especialista defensa igualment que és preferible emprar l'aigua, de la mateixa manera que succeeix amb la gent gran, tot i que pot ser que en aquests casos sigui més difícil donada la seva mobilitat reduïda.



Perjudicials per al medi ambient

Fora de l'àmbit sanitari, i encara que no menys important, també és rellevant recordar que les tovalloletes de WC són perjudicials per al medi ambient i no són biodegradables, com així les venen.

Segons alerta l'OCU, "cap és d'un sol ús pel vàter". És més, ressalta que ni tan sols les que s'anuncien com a paper higiènic humit. De fet, subratlla que els productes anunciats com no sol ús obtenen similars resultats.

"Són un perill per al medi ambient. Fa uns anys va saltar l'alarma: tones de tovalloletes tirades al vàter s'acumulaven, embussant desguassos i embornals, entorpint al funcionament de les depuradores i acabaven al mar. El resultat, enormes pèrdues econòmiques, grans danys a l'entorn i molts problemes a usuaris que es troben amb els seus desguassos atrancados ", sentencia l'organització de consumidors.