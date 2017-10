Congelar òvuls, una opció per a dones amb càncer de mama que voldran tenir fills

El càncer de mama és la malaltia oncològica més freqüent en la dona, amb un risc del 12,3% de patir-la. El 10% d´aquest tipus de càncer es dóna en dones de menys de 40 anys, algunes de les quals encara no han estat mares i d´altres no han completat el seu projecte reproductiu. En aquests casos, davant la detecció del càncer, la dona pot preservar la fertilitat congelant òvuls.

L´agressivitat de la quimioteràpia

Els tumors malignes que es detecten al pit en dones en edat fèrtil són més agressius i requereixen tractaments oncològics intensos que castiguen la reserva d´òvuls i provoquen dificultats reproductives en el futur, d´aquí la importància de conèixer que es pot preservar la fertilitat. «Volem que les pacients coneguin la realitat i a partir d´aquí decideixin. Però és important que tinguin la informació,actualment només els 56% dels oncòlegs recomanen fer la preservació de la fertilitat a dones amb càncer», argumenta el doctor Xavier Saura, director mèdic de FecundMed, centre de reproducció asssitida que col·labora amb el CCG Ginecologia Manresa i el Centre Ginecològic Llatjós.

Les dones que opten per congelar òvuls s´han de sotmetre a l´extracció abans d´iniciar la quimioteràpia. «La metodologia és la mateixa que si l´extracció d´òvuls és per congelar-los per ser mare més endavant o per dipositar-los en un banc d´òvuls», comenta Saura. Explica que «l´estimulació de l´ovari s´adequa a la pacient, no és igual que la que fem quan no hi ha càncer, però el procés sí que és el mateix». D´aquesta manera és va més enllà del medicament «amb eficàcia limitada» que es prenen les dones amb càncer per protegir la reserva ovàrica. «S´ha demostrat que només amb aquest tractament moltes dones tenen dificultats reproductives després del càncer». La malaltia fa perdre la menstruació a moltes dones; d´altres tornen a tenir la regla després de la quimio però tenen dificultats per quedar embarassades.

El motiu és que amb la quimioteràpia la qualitat dels òvuls queda malmesa. I per això es posa sobre la taula la possibilitat de congelar òvuls abans d´haver-se sotmès a cap sessió de quimioteràpia. És una alternativa que manté l´edat genètica dels òvuls i permet que, quan la dona vulgui ser mare, es puguin descongelar i conservin la qualitat que tenien en el moment de l´extracció.

Tumors abans dels 40 anys

El 10% dels càncers de mama es diagnostiquen abans dels 40 anys. En els últims 30 anys la incidència en noies de 25 a 39 anys ha augmentat, i ha passat d´1,5 casos a 2,9 per cada 1.000. Com que la maternitat cada vegada és més tardana (el 70% de les dones de 35 anys i el 60% de les que tenen 40 anys encara no són mares) és freqüent que es facin diagnòstics quan encara no s´ha tancat l´etapa reproductiva.

L´embaràs pot ser beneficiós

Des que es diagnostica un càncer de mama fins que el metge permet a la dona quedar embarassada han de passar com a mínim dos anys. A partir d´aquí, després d´un tractament i seguiment adequat, si el pronòstic és bo, no es desaconsella l´embaràs, al contrari: «Quedar embarassada després d´haver superat un càncer de mama redueix el risc de complicacions a causa de la malaltia, pot tenir efectes beneficiosos», comenta Saura, director mèdic de FecunMed. El centre té una àmplia experiència en la tècnica de vitrificació o congelació d´òvuls, de pacients oncològiques i de dones que per la raó que sigui volen endarrerir la maternitat.

Les dones que perden fertilitat i no han preservat òvuls només tenen l´opció de rebre´n d´una donant. Amb tot, l´ús d´òvuls congelats no és garantia d´embaràs. Com més jove, menys òvuls faran falta per aconseguir l´embaràs, i com més gran caldrà congelar-ne més.