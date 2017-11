Cada any es diagnostiquen 4.600 casos nous de càncer de mama a Catalunya

El càncer de mama és el més freqüent entre la població femenina catalana i cada any se'n diagnostiquen 4.600 casos nous; cosa que representa el 28% de tots els tumors diagnosticats en les dones.

Segons el departament de Salut, la seva mortalitat disminueix el 2,6% cada any, però malgrat les bones xifres de supervivència, aquest càncer causa la mort de 980 dones cada any a Catalunya. Les millores en els tractaments i el programa de detecció precoç són clau per als bons resultats.

Durant el 2016, 277.532 dones van participar en el Programa de detecció precoç mitjançant una mamografia. D´aquestes, 45.712 dones van fer-ho per primera vegada i 231.820 ja ho havien fet abans. Gràcies a aquesta campa- nya es van trobar 1.264 casos de càncer.

La incidència d'aquest tumor a Catalunya és similar a la resta de països del sud d'Europa i inferior a la dels països del nord o oest d'Europa. La supervivència a cinc anys de les dones diagnosticades de càncer de mama mostra una tendència de millora en les últimes dècades i se situa en el 85% en l'últim període analitzat a Catalunya. Una supervivència similar a la dels països europeus amb millor supervivència.

El departament de Salut ofereix a les dones el circuit de diagnòstic ràpid que té l´objectiu d´aconseguir un diagnòstic i un tractament ràpids davant la sospita d'un càncer de mama. I també disposa de les unitats de consell genètic en càncer, que atenen les dones i famílies amb un risc més alt de patir aquest tumor.

Prevenció

Un dels elements bàsics és la prevenció. Entre les principals recomanacions recollides al Codi Europeu contra el càncer per disminuir el risc de tenir aquest tumor hi ha mantenir un pes saludable i evitar l'obesitat, especialment després de la menopausa; fer exercici regularment (almenys 30 minuts al dia); reduir el consum d'alcohol i practicar la lactància materna. De fet, s'ha demostrat el benefici de mantenir un pes saludable i de practicar activitat física regularment fins i tot després d'haver tingut càncer de mama.





Autoexploració i revisions

El càncer de mama és el tumor maligne més freqüent entre la població femenina. Conscienciar les dones sobre la importància de conèixer les tècniques d´autoexploració mamària, les revisions periòdiques i la mamografia són fonamentals per poder detectar-ho a temps.

Una detecció precoç canvia el pronòstic i és vital per a les possibilitats de curació, que poden ser del 100% si es detecta a temps.

La dona ha d'aprendre a conèixer bé el seu cos i detectar qualsevol signe d'alarma. Els especialistes recomanen a totes les dones majors de 20 anys que es faci autoexploració mamària cada mes.

Quan la dona té més dels 25 anys, el millor és que un especialista li faci una exploració mamària anualment. I a partir dels 40 anys, es recomana una mamografia periòdica.

El consell és que les dones es facin l´autoexploració davant del mirall per veure bé si s´aprecien canvis al pit, ja sigui de color o de textura, i que es facin una completa palpació. Davant de qualsevol alteració cal anar al metge. Només amb proves específiques com la mamografia, l´ecografia o la ressonància magnètica es pot confirmar el diagnòstic de càncer de mama.

Signes d´alerta

Quins signes han de fer que una dona vagi al metge?

1. Un bonyet de la grandària d'un pèsol o una avellana (no ha de ser dolorós). Una massa dura i densa, immòbil en palpar-ho.

2. Anomalies asimètriques. Generalment només apareixen en un dels pits. Per exemple, un mugró en una posició invertida a la normal.

3. Canvis en el color de l´aurèola (la pell fosca que envolta el mugró).

4. Alteracions en la textura de la pell de la mama (pell de taronja, vermellors, esquerdes).

5. Augment del nombre de venes visibles en un dels pits.

6. Asimetries en la grandària de les mames.