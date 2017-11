Infants amb càncer fan de copilots

Més d'una seixantena de nens malalts de càncer i les seves famílies van participar el diumenge 15 d´octubre en la X Jornada AECC & Circuit de Barcelona-Catalunya, on els petits es van convertir per un dia en copilots de carreres de cotxes esportius de gamma alta com ara Ferrarri, Porsche o Lamborgini, cedits per particulars, per concessionaris i per clubs d'arreu de l'Estat.

L'acte, organitzat per l'AECC-Catalunya contra el Càncer amb la col·laboració del Circuit de Catalunya, té com a objectiu que aquestes criatures i les seves famílies puguin allunyar-se un dia de l'entorn hospitalari, oblidar-se per unes hores de la malaltia i gaudir conjuntament d'una jornada lúdica.

L´activitat estrella de la jornada va ser la Tanda contra el càncer, ja que els nens van poder experimentar la sensació de córrer en un vehicle a tota velocitat per un dels circuits més emblemàtics del món. Els petits també van poder gaudir d'una visita guiada per les instal·lacions del circuit, un planetari, inflables, un circuit de motos i diferents tallers de treballs manual i maquillatge.

Teresa López-Fando, psicooncòloga i cap de Programes i Serveis de l´AECC de Barcelona, explicava que per a les famílies és un dia molt important, ja que molts d´aquests infants fa mesos que són a l´hospital i durant tota una jornada «fan realitat un somni que els dóna forces i ànims per continuar lluitant en el dia a dia tan dur que suposa aquesta malaltia». López-Fando també destacava la importància i la necessitat de «mantenir algunes activitats d´oci dins la rutina d´aquests nens, i aportar així certa normalitat dins la quantitat de canvis que han de fer a causa de la malaltia».

Càncers infantils més freqüents

Els tipus de càncer que tenen més incidència en els més petits són la leucèmia (25%), la neoplàsia del sistema nerviós central (SNC) (20%) i el limfoma (14%).

S´estima que a Catalunya se´n diagnostiquen entre 170 i 200 casos nous anuals (0-14 anys). Tot i aquest baix volum, el càncer és, a Catalunya, la primera causa de mortalitat en nens i nenes d´entre 5 i 14 anys i la segona entre joves de 15 a 24 anys, després dels accidents, segons dades del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

En els últims anys, la supervivència en menors de 5 anys ha arribat al 77%, dada similar a la mitjana europea.