Malalties infeccioses, a La Marató

La Marató de TV3 se centrarà en les malalties infeccioses. Es vol combatre la idea que aquestes patologies estan superades: al contrari del que la gent pot creure, les malalties infeccioses poden afectar qualsevol persona, sigui sana o no, i de qualsevol edat.

Davant l'augment d'infeccions fruit del turisme i de la limitació d'antibiòtics per a determinades malalties, és bàsic invertir en recerca per trobar noves vacunes, identificar més mesures de prevenció i millorar els diagnòstics.



La cita: diumenge 17 de desembre

La 26a edició de La Marató es farà el diumenge 17 de desembre amb un programa de 15 hores de directe, de les 10 del matí a la 1 de la matinada, amb Helena Garcia Melero de presentadora. En paral·lel, s´emetran 6 hores de marató per Catalunya Ràdio, de 8 del matí a 2 del migdia, amb Ricard Ustrell.

Difusió i sensibilització

A banda de la crida habitual de fer donatius, es farà una campanya de difusió per tot Catalunya amb cartells, fulls volants i banderoles, s'estrenarà espot televisiu i es publicarà la 12a edició del disc i la 10a del llibre.

També s´ha presentat un vídeo divulgatiu que es projectarà a més de 5.300 conferències que es faran en centres educatius de secundària, centres cívics i biblioteques. Unes conferències que preveuen arribar a 225.000 joves i més de 300 professionals de la salut. En aquest cas, el vídeo combina el coneixement científic amb testimonis i inclou la presència del grup de música trap en català P.A.W.N Gang i la youtuber Leopolda Olda.

Arribar als joves

Una de les voluntats de la Fundació de La Marató és fer arribar el missatge als públics als quals no s´arriba a través dels mitjans de la CCMA. Per això, inicien una campanya per trobar perceptors del món de les xarxes socials i els blogs. Aquestes persones, conegudes com influencers, haurien de fer arribar la informació que tracta l'històric espai de la televisió catalana a través dels canals habituals de les noves generacions.

En la mateixa línia, com a novetat, La Marató de TV3 ja va tenir presència a la Festa dels Súpers amb un espai perquè els nens i nenes i les seves famílies tinguessin un contacte amb el projecte solidari.

D'altra banda, sota el lema «La investigació pot canviar la història», el cartell de La Marató presenta el logotip de l'espai al centre mostrant que està «infectat».

Una de cada tres morts al món

La 26a edició del programa està dedicada a un grup de malalties que causen una de cada tres morts al món i que, segons els experts, es convertiran en un greu problema de salut pública en el futur. La Marató tractarà un conjunt de patologies i complicacions derivades d'una infecció o el seu tractament que, per la seva incidència i creixement, s'han convertit en àrees prioritàries de l'assistència i la recerca a Catalunya.

El doctor Jordi Carratalà, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l´Hospital de Bellvitge, explica que entre les situacions més greus hi ha la sèpsia, una infecció generalitzada que causa deu morts diàries a Catalunya i greus seqüeles als que sobreviuen.

La Marató de TV3 la presentarà Helena Garcia Melero, que per primer cop s'ha incorporat des de l'inici en la preparació i elaboració dels continguts per conèixer la realitat de les persones afectades per una d'aquestes malalties infeccioses.

Més de 750 projectes finançats

Des que va néixer La Marató, l´any 1992, el programa anual de TV3 ha recaptat més de 163 milions d´euros, ha finançat 757 projectes de recerca i ha implicat 7.000 investigadors.