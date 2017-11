L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha posat en marxa la campanya «Amb tu, com a casa», que té com a objectiu recaptar fons, fins a 800.000 euros, per crear un nou Centre de Neonatologia Avançada. El projecte té el suport de la Fundació La Caixa, que hi ha aportat d´inici 250.000 euros.

La creació d´aquest nou centre busca apropar el nadó prematur i la seva família, i que aquesta última sigui un actor més de l´equip que en tingui cura. D'aquesta manera, els pares podran fer-se càrrec, de manera íntima, de les necessitats dels nadons i de les seves cures. El doctor Josep Perapoch, de la Unitat de Neonatologia de Vall d'Hebron, explica que aquest centre «facilitaria» que el nadó prematur «rebi els estímuls necessaris durant aquest temps dels seus pares».

L´Álvaro, protagonista

La campanya «Amb tu, com a casa» gira entorn de la història de l'Álvaro, que va néixer a l´Hospital Vall d´Hebron amb només 5 mesos de gestació i amb un pes de 650 grams. El pares del nen han participat també en l´acció, de fet són els protagonistes del vídeo promocional que explica el procés de la família durant aquestes cures a l´hospital. La mare del nen, la Lali, comenta que «molta gent es pensa que els nadons prematurs només necessiten agafar una mica de pes i després se´n van a casa, però el procés mèdic va més enllà, és llarg».

Prova pilot

L´Hospital Vall d´Hebron va posar en pràctica una prova pilot anomenada «Casiencasa». S´habilitaven habitacions per als nens, després de passar un procés d´hospitalització, juntament amb el seus pares, per tal que poguessin passar temps junts de manera progressiva. Segons les entitats mèdiques, aquesta prova va demostrar que quan hi ha contacte pell amb pell disminueixen les apnees i les bradicàrdies del nadó, i així es redueix la necessitat d´insuflar oxigen i sedació farmacològica al nen.

El futur nou centre

Si la campanya aplega els 800.000 euros previstos es podrà construir el nou Centre de Neonatologia Avançada. Aquest edifici estarà equipat amb habitacions familiars d´ús exclusiu per a les famílies. Segons el doctor Perapoch, aquestes cambres tindran «tot l´equipament necessari» perquè els pares «en puguin formar part». El gerent de l´Hospital Vall d´Hebron diu que el nou centre permetrà «millorar encara més l´atenció als nounat i ajudar les seves famílies».

El doctor Félix Castillo, cap del servei de Neonatologia, assenyala que «la implicació i integració de la família en el nadó ingressat és imprescindible i beneficiosa tant per a la família com per al nounat». Amb el nou centre es vol que «els pares puguin fer-se càrrec del seu fill i disminuir la dependència de l´hospital i els professionals».

Aportacions

Les empreses i la ciutadania que vulguin col·laborar amb el projecte poden fer aportacions econòmiques al portal web de la campanya, ambtucomacasa.com; a la plataforma de crowfunding migranodearena.com; a la pàgina de donatius de CaixaBank; o bécomprant samarretes amb l'etiqueta #Borntobeextraordinary.