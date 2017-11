La immediatesa en el tractament de l'ictus, clau per reduir-ne les seqüeles

Aproximadament, una de cada sis persones patirà un ictus durant la seva vida. És un trastorn de la circulació cerebral, i a Catalunya és la primera causa de discapacitat, la primera causa de mort en les dones i una de les deu causes més freqüents de mortalitat entre els infants. Són xifres que s´han posat sobre la taula coincidint amb el Dia Mundial de la malaltia (diumenge 29 d´octubre), que recorda la importància de la detecció precoç i de fer una vida saludable amb una dieta variada i exercici físic per evitar hipertensió arterial, colesterol alt i obesitat, que són factors de risc.

Ictus isquèmic i hemorràgic

Existeixen dos tipus d´ictus: l´isquèmic i l´hemorràgic. El primer representa al voltant del 80-85% del total de la patologia i es produeix per l'obstrucció d'una artèria cerebral. La isquèmia resultant, és a dir, la situació de baix flux sanguini, pot acabar produint lesions cerebrals irreversibles o permanents.

L'abordatge de l´ictus isquèmic requereix conèixer que dins de les primeres hores les neurones aguanten la falta d'oxigen gràcies al fet que s'obren vies d'aportació alternatives. Es basen en altres artèries més petites que, com si fossin carreteres secundàries, són capaces de compensar la situació a curt termini. Malgrat això, quan s'inicia un ictus, la funció cerebral de l'àrea implicada es veu minvada, però si s'actua aviat, el problema pot serà reversible.

L´ictus hemorràgic es produeix pel trencament d'una artèria i l´extravasació de la sang en l'encèfal.

Codi ictus

Avui dia disposem de l'anomenat Codi ictus, que consisteix en l'activació de tots els mitjans necessaris per optimitzar el tractament dels pacients afectats. Els serveis extrahospitalaris s'encarreguen de l'atenció inicial. En aquests casos, les centraletes d'emergències dels hospitals integrats al programa alerten el neuròleg de guàrdia perquè, abans que arribi el pacient a l'hospital, es prepari el protocol d'actuació establert en el qual estan involucrats múltiples departaments.

Quan el pacient entra per la porta d'urgències se l´atén ràpidament en un box. El personal mèdic realitza les primeres cures de forma simultània per estalviar el màxim temps possible. «Gràcies a les tècniques de neuroimatge cerebral, amb TAC cranial i ressonància magnètica, es decideix posteriorment el tipus de tractament que cal aplicar», expliquen els experts.

Els símptomes

Els símptomes de la isquèmia cerebral són variats:

Els que afecten el costat esquerre: impossibilitat per expressar-se o entendre correctament el llenguatge.

Els que afecten el costat dret: apareix una dificultat per interaccionar amb tot el que ocorre en el costat esquerre.

Tots dos costats afectats: es veu afectada la capacitat de moure's o sentir un costat del cos i a més la pronunciació es veu també compromesa.

Regions posteriors: pèrdua de la visió.

Tres símptomes clau per identificar un ictus, tant per al pacient com per a l'entorn, són la dificultat en la parla, la desviació de la boca, i la pèrdua de força en un braç.