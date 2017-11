La vacunació de la grip té com a principal objectiu arribar a les dones embarassades

El departament de Salut va posar en marxa la setmana passada la campanya de vacunació contra la grip, situant com un dels principals objectius d'enguany incrementar la cobertura entre les dones embarassades. Només el 3% aproximadament de les gestants es vacuna contra la grip a Catalunya, molt lluny de la cobertura de la tos ferina, que supera el 80%. Els responsables de Salut Pública subratllen la importància per a les dones embarassades de vacunar-se per evitar complicacions en l'embaràs i protegir tant la mare com el nadó.

Altres objectius de la campa-nya són incrementar la vacunació entre les persones amb problemes crònics de salut i condicions de risc, i mantenir la cobertura en els majors de 65 anys, així com millorar-la entre els grups de 60 a 65.

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, adverteix que «la grip no és una afecció banal». La seva incidència oscil·la entre el 5 i el 20% en la població general i arriba al 50% o més en les persones internades en institucions tancades. La mortalitat d'aquesta malaltia es produeix principalment en persones grans o amb factors de risc preexistents.

El departament de Salut ha distribuït al voltant d'1.200.000 dosis de vacunes. La durada prevista de la campanya és de dos mesos i les vacunes estan disponibles en tots els centres d'atenció primària (CAP) i altres centres vacunals. Segons aquesta planificació, la protecció davant la malaltia ha de ser òptima quan la seva activitat és més alta, normalment entre el desembre i el gener.

La temporada passada l'activitat gripal va ser moderada a Catalunya. Ara bé, es van confirmar 601 casos greus per infecció del virus i un total de 90 persones van morir, el 68% de les quals no s'havien vacunat. Dels 601 casos greus, el 90,2% presentaven algun factor de risc i el 79% eren persones majors de 64 anys. El 57% no s'havien vacunat.

Protecció de la mare i el nadó

La campanya d'enguany se centra sobretot en el col·lectiu les dones embarassades. «Només el 3% estan correctament vacunades per la grip. Hi ha un risc important», recorda Guix, i posa com a exemple la campanya d' «èxit» de la vacunació contra la tos ferina, que se situa en el 80%, i que ha tingut «un impacte enormement positiu entre les embarassades». Arribar al 20% en la campanya de vacunació de la grip entre «seria un objectiu satisfactori».

Per incrementar la vacunació, la presidenta de l'Associació Catalana de Llevadores, Gemma Falguera, ha destacat que s'aprofitarà la visita en què s'informa la gestant sobre la importància de vacunar-se per, si ho vol, rebre la dosi en el mateix moment. Falguera ha assenyalat que així es fa amb la vacuna de la tos ferina i que aquesta estratègia ha donat molt bons resultats. De fet, la vacuna contra la grip es pot administrar amb la de la tos ferina.

Falguera ha fet ressaltar que amb la vacunació la dona embarassada genera anticossos protectors que transmet al fetus i que perduren en els primers mesos de vida del nadó i el protegeixen, ja que fins que no té sis mesos de vida no pot rebre la vacuna. La presidenta de l'Associació Catalana de Llevadores ha indicat que si una dona no s'ha vacunat durant l'embaràs, ho pot fer després del part, ja que els anticossos també es transmeten a través de la llet materna.

Els responsables de Salut Pública expliquen que la vacuna contra la grip és «molt segura», és la «millor protecció» contra la malaltia i no té efectes adversos greus per a les embarassades ni els nadons. Cabezas ha recomanat a les dones embarassades que es vacunin durant els dos primers mesos de la campanya, abans que comenci la temporada epidèmica de la grip.

Altres grups de risc

A més de les dones embarassades, els altres grups de risc són les persones de més de 60 anys i les que pateixen problemes de salut crònics i factors de risc, com pulmonars, cardiovasculars, diabetis o obesitat mòrbida. També s'han de vacunar els professionals de la salut i els que tenen contacte amb persones d'alt risc, com els cuidadors de persones grans, així com policies, bombers, personal de protecció civil o que treballa en emergències sanitàries o en institucions penitenciàries, entre d´altres.

La cobertura de la vacunació antigripal en persones grans a Catalunya és del voltants del 54%, relativament alta a escala internacional però no arriba a l'objectiu del 75% en més grans de 65 anys marcat per l'Organització Mundial de la Salut. La cobertura en persones joves amb malalties cròniques i en professionals sanitaris és baixa.

Implicació de les farmàcies

Les farmàcies catalanes promouen la vacunació entre les persones que pertanyen als grups de risc i que freqüenten aquests establiments habitualment. Un dels col·lectius als quals volen arribar són els joves amb problemes crònics de salut, que no freqüenten l'atenció mèdica perquè tenen la malaltia estabilitzada, amb un pla de mediació, però que en canvi sí que visiten les farmàcies. Un altre dels col·lectius en què es fixen són cuidadors de persones grans o malalts, així com, els 7.000 professionals farmacèutics.