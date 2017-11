Quins beneficis aporta la xocolata?

Molta gent viu en una lluita constant contra la xocolata, de privar-se de la temptació d´aquest producte tan plaent al paladar. Hi ha molts mites sobre els aspectes negatius de la xocolata, però cada vegada hi ha més metges, dietistes i nutricionistes que recomanen ingerir-ne, sempre de forma moderada i com més alt sigui el percentatge de cacau millor.



Quins beneficis desconeguts aporta la xocolata?

Sabem que és boníssima i que és afrodisíaca, però hi ha altres avantatges que poden servir de consol quan no ens podem resistir a obrir una rajola de xocolata.



Rica en magnesi:

El cacau és ideal per a esportistes, pels seus valors nutricionals. Ajuda a l´enfortiment muscular i aporta energia, que afavoreix l'activitat física.



Antioxidants:

És rica en antioxidants, fet que ajuda a reduir l'envelliment.

Redueix el colesterol: un altre dels grans beneficis de la xocolata és que el seu consum, moderat, ajuda a reduir el colesterol. Disminueix el colesterol dolent i augmenta el bo.



Beneficiosa per al cor:

Alguns metges ja inclouen menjar xocolata en les recomanacions per ajudar a reduir accidents cardiovasculars.



Ferro:

La xocolata també té un alt contingut en ferro, fins i tot més que les mongetes o les llenties.

Tot i aquests beneficis de la xocolata, cal deixar clar que hi ha una diferència important entre la xocolata industrial i l´artesanal, que conté greixos vegetals i no tants sucres.



També cal eliminar mites falsos com ara que la xocolata provoca acne o càries.

Amb tot, cal no abusar de la xocolata i fer-ne un consum moderat, d´ uns 25-30 grams al dia. Així, contribuirà a allargar la vida i a aixecar els ànims.