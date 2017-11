Vacuna de la grip 2017: La vacuna de la grip no necessitarà prescripció mèdica

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i les comunitats autònomes han acordat aquest dimecres, en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), que la vacuna de la grip es pugui administrar sense necessitat de prescripció prèvia del metge.

Aquesta mesura és una conseqüència directa de l'acord assolit entre el departament que dirigeix ??Dolors Montserrat i el Fòrum de les Professions sobre la modificació del Reial Decret conegut com 'prescripció infermera'.

"Això beneficia directament pacients perquè facilita la correcta vacunació en el temps desitjat i garanteix el funcionament de les campanyes de vacunació", ha assegurat la ministra, per assenyalar que l'acord suposa un "gran èxit" i que no hi haurà "cap tipus de conflicte ".

Dit això, Montserrat ha insistit en la importància del pacte assolit entre metges i infermers perquè aporta seguretat jurídica i millora el treball col·laboratiu entre aquests professionals sanitaris, el que redundarà en una millora de l'assistència que es presta als pacients.

Així mateix, en relació als professionals, el Ministeri ha informat als consellers sobre els avenços del comitè format per a l'elaboració del barem dels danys derivats de l'activitat sanitària, el qual, segons Sanitat, treballa a "molt bon ritme" perquè a Espanya es pugui explicar "o més aviat millor" amb aquest barem que potenciarà la seguretat dels pacients, professionals i administracions sanitàries. "La meva voluntat és que aquesta legislatura estigui sí o sí el barem, i calculo que podrà estar aprovat a finals de 2018", ha tancat la ministra de Sanitat.