Remeis casolans per combatre la tos seca

El fred i les baixes temperatures poden portar dolències recurrents que, sense ser greus, suposen més d'una molèstia.

La tos seca, que també pot produir-se per un problema infecciós, és una tos sense mucositat, però que produeix una gran irritació en les vies respiratòries, amb l'agreujant afegit que els gèrmens s'hi estenen amb rapides.

Alguns dels problemes que ajuden a detectar-la són les al·lèrgies, el tabac, l'aire condicionat o molt sec o carregat i també la malaltia per reflux gàstric. Senyals que poden acabar en picor contínua de les vies respiratòries i una molesta i persistent congestió nasal, a més d'una inflamació de la gola.

Aquests són alguns remeis casolans que poden contribuir a pal·liar els efectes de la tos seca:



Begudes calentes, no fredes

Els líquids calents ajuden a calmar la irritació de la gola, si bé és necessari modular la seva temperatura. Les sopes, les infusions, els tes, i productes com el gingebre i la menta són indicats, ja que contribueixen a eliminar les restes de mucositat i a eixamplar els conductes respiratoris.



Les gàrgares de sal

Una solució pràctica per reduir els efectes de la tos seca consisteix a fer gàrgares de sal: s'aboca una cullerada de sal en un got d'aigua tèbia. Es pot fer diverses vegades al dia.



Xarop casolà

GETTY IMAGES

Aquesta fórmula inclou mel, gingebre i llimona, elements per alleujar la tos seca. Es barregen les rodanxes de llimona, la mel i el gingebre en rodanxes en un recipient de vidre. Després de tancar-ho, es col·loca en una nevera i s'espera que es formi una capa gelatinosa. Posteriorment, s'afegeix una cullerada d'aquesta gelatina en una tassa i s'hi tira aigua calenta. Cal conservar-ho a la nevera durant dos o tres mesos.



Els raïms

GETTY IMAGES

Cebes

Aquesta fruita té propietats molt beneficioses per a l'organisme i funcionen com un expectorant natural. Es poden menjar durant diversos dies o també fer-ne un suc, afegint mel per fer-lo més dolç.

Finalment, un altre dels aliments que també poden constituir un remei casolà per a la tos seca és la ceba. Després de picar-la, s'hi afegeixen unes cullerades de mel i es deixa reposar la mescla. Després es pot prendre com un xarop diverses vegades al dia, encara que el seu sabor no sigui precisament agradable. També combat alguns símptomes de la grip.