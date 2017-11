Clínica Corachan, entre els millors centres privats d'Espanya en els últims 5 anys

Clínica Corachan ha obtingut el premi Top 20 a la millor trajectòria 2010-2015, en la categoria de Gestió Hospitalària Global dels hospitals privats, amb motiu de la XVIII edició dels Premis Hospital Top 20, que organitza cada any la consultora especialitzada en Salut IASIST.

Aquest any, a causa del canvi de CIE (Classificació Internacional de Malalties), el sistema de codificació implantat en tota Espanya, es va plantejar de manera excepcional un TOP diferent que premiés la trajectòria dels millors hospitals en els últims 5 anys, distingint als centres capdavanters entre els guardonats en altres edicions.

Clínica Corachan, amb aquest reconeixement, consolida la seva posició d'excel·lència en aquest rànquing demostrant ser un dels centres més eficients i millor valorats del país.

Els premis, als quals aspiren més de 146 centres sanitaris de tota Espanya (107 públics i 39 hospitals privats) tenen l'objectiu de reconèixer a aquells hospitals amb els millors paràmetres de qualitat assistencial, pràctica clínica o eficiència.

Després de 18 anys de funcionament, els Premis Top 20 estan totalment consolidats en l'entorn sanitari espanyol i és un programa molt valorat tant pels propis hospitals com per les administracions sanitàries i companyies asseguradores per avaluar la qualitat comparada dels centres.