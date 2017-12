Menjar 50 grams de pernil ibèric al dia millora la salut vascular

El pernil ibèric, bo per a la salut.

El pernil ibèric, bo per a la salut. Getty Images

Un estudi de l'hospital Ramón i Cajal de Madrid demostra que el consum de pernil ibèric millora la salut vascular en persones sanes, segona ha publicat la revista científica "The Journal of Nutrition Health and Aging".

Aquesta investigació, dirigida pel professor de Medicina de la Universitat d'Alcalá d'Henares i responsable de la Unitat de Endoteli, el doctor José Sabán, ha vist confirmat l'efecte del pernil ibèric en la funció endotelia.

"La publicació de l'estudi a la revista -fa un any es va distribuir en línia- li dóna una major repercussió a nivell internacional i suposa un salt enorme per a la seva difusió, divulgació i coneixement", ha ressaltat Sabán.

L'endoteli és la capa de cèl·lules que recobreix l'interior dels vasos sanguinis i el seu estat té relació directa amb el grau de salut de les artèries. L'estudi es va realitzar sobre una mostra de cent persones d'entre 25 i 55 anys, sense malalties cardiometabólicas.

50 grams al dia

Durant sis setmanes, un grup de la mostra va seguir una dieta enriquida amb pernil ibèric, en una quantitat de 50 grams al dia, mentre el segon grup, de control, no va realitzar aquesta ingesta.

Les millores de l'endoteli es van evidenciar tant des del punt de vista bioquímic com hemodinàmic, assenyala la investigació.

A més, l'estudi reflecteix que els efectes positius del consum de pernil van romandre sis setmanes després de suspendre la ingesta de l'aliment; aquesta "memòria endotelial" funciona com a benefici prolongat després del final de la investigació, s'afegeix.

L'estudi també indica que el pernil ibèric pot ser introduït en la dieta sense guanyar pes o incrementar els nivells de triglicèrids, almenys a curt termini.

El doctor Sabán ressalta el potencial que aquest treball té en el camp cardiometabólic i assenyala que podria beneficiar fumadors, diabètics, hipertensos, persones amb colesterol elevat, pacients del cor o subjectes que han patit un ictus, a més d'influir en el propi envelliment, d'acord amb investigacions dutes a terme a la Universitat de Baltimore (EUA).

"Viure més i millor passa per la cura de l'endoteli", subratlla aquest investigador.

El metge afegeix: "Amb la importància que té l'endoteli no només en les malaltia cardiovascular, sinó en el propi envelliment, si aquests resultats del pernil ibèric els haguessin obtingut els americans amb l'hamburguesa, els italians amb la pizza o els alemanys amb les salsitxes, la repercussió hagués estat enorme ".