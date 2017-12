Els millors aliments per combatre la ressaca

No hi ha un remei miraculós.

Consumir alcohol sempre és un perill. Quan bevem, per poc que ho fem, exposem al nostre organisme i al nostre cervell a una sèrie de riscos. Unes cerveses, vi durant el sopar, un xarrup digestiu, unes copes a la discoteca, etc. I el resultat al matí següent és el pitjor. Nàusees, mal de cap, coll en flames... són alguns dels símptomes que provoquen el consum excessiu d'alcohol.

No s'ha trobat el remei perfecte, una cura miraculosa, que ajudi a combatre la ressaca. No obstant això, hi ha aliments per lluitar contra les conseqüències d'una nit desenfrenada i plena de copes.

Aigua

Beure aigua és bàsic en totes les ressaques. Després d'una nit de festa, el teu cos serà el primer en demanar-ne. I això per què? Perquè el teu cos ha patit una forta deshidratació per l'alcohol. El fort mal de cap del matí següent es deu principalment a la manca de líquids en el cos, de manera que, si beus aigua, reduiràs la molèstia. El més recomanable després d'un consum excessiu d'alcohol és beure aigua abans d'anar a dormir i durant tot el dia següent de forma constant.

Taronges

Les taronges són una molt bona opció si vols enfrontar-te a la ressaca. Al ser riques en fructosa, ajudaran a metabolitzar l'alcohol i a netejar el fetge i els ronyons. Aquests cítrics també tenen una lleu acció diürètica, per la qual cosa reforçarà la capacitat depurativa i ajudarà amb l'eliminació de líquids.

Poma

Si el teu estómac és delicat o propens a patir pels cítrics, pots trobar una solució millor que la taronja en aquest aliment. La poma, composta gairebé íntegrament per aigua (un 85%), estimula el fetge i els ronyons, i també ajuda a netejar l'organisme. A diferència de les taronges, aquesta fruita és capaç de neutralitzar els àcids, per la qual cosa és ideal per combatre la diarrea i ajudar a una correcta digestió.

Ous

Aquest aliment és ric en cisteïna, una substància que actua com un perfecte antioxidant. La cisteïna és l'encarregada d'eliminar de forma eficaç l'acetaldehid, la toxina relacionat amb la ingesta excessiva d'alcohol.

Llet

Potser la llet i els seus derivats no siguin el que més et vingui de gust quan tens ressaca. No obstant això, els productes lactis, a més d'augmentar el nivell de líquids en el cos, suposen una pujada instantània de calci, cosa que ajudarà a calmar l'estómac. I igual que els ous, contenen un alt percentatge de cisteïna.