La grip dispara un 40% les visites d'urgències als CAP durant la darrera setmana

Entre el 20 i el 26 de desembre, els professionals sanitaris han atès 74.668 urgències hospitalàries, un 5,25% més que la setaman anterior i un 1,96% més que la mateixa setmana de l'any passat. La majoria són urgències de població adulta però un 26,55%, 18.655, correspona la població pediàtrica sobretot, afectada pel virus respiratori que provoca bronquiolitis. Als CUAPS, els centres d'urgènica en atenció primària, les visites han crescut, també la darrera setmana, un 39,49%, i se n'han registrat un 22,5% més que la mateixa setmana de l'any passat. Són conseqüències de l'avançament de la grip, que encara no ha arribat a fase epidèmica, típiques de l'hivern, per la qual cosa, els centres sanitaris han posat en marxa els plans de contingència territorial per la temporada en què més activitat generen.

En total, hi ha 22 plans de contingència territorial previstos per aquest hivern, planificats amb l'objcetiu de millorar l'adequació del procés d'atenció cotniuada i urgent i aconseguir la millor atenció a la ciutadania. Per tant, en aquests plans es concreta l'increment d'activitat, la contractació de personal, l'adequació de llits, el flux de pacients entre dispositius, el reforç de transport sanitari, la flexibilització de les agendes amb major temps per atendre consultes urgents i reforç de l'atenció primària.

L'augment de l'activitat també s'ha vist amb les trucades al 061, que ha atès 42.745 consultes i 3.856 visites domiciliàries, un 12, 0% més de consultes i un 57,8% més de visites respecte la setmana anterior. L'increment també s'ha donat si es comparen les dades amb les de l'any passat. HI ha hagut un 29% més de consultes i un 40,98% més de visites. També s'han atès 3.052 consultes pediàtriques.

El Departament de Salut recorda que la millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i alerta que el 82% dels ingressos hospitalaris greus per causa de la grip no havien estat vacunats. Mantenir les mans netes és una de les pràctiques higièniques que es recomana per prevenir aquest contagi.