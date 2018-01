7 trucs per evitar sensació de tenir gana a totes hores

Ens ha passat a tots: avorrir-se, sense fer res i que t'ataqui una fam voraç que fa que et mengis qualsevol cosa. És un gran error per a qui intenta perdre pes o portar una dieta sana. Tot i que en molts casos aquesta gana apareix per avorriment o capritx, també és pel fet que no s'ingereixen en la dieta els aliments amb els nutrients necessaris per omplir l'estómac. Vols evitar picar entre hores? Hi ha alguns trucs:

1. Beure més aigua

L'aigua és essencial per a l'ésser humà. Aproximadament el 65% del cos humà està format per aigua i ha de ser reposada contínuament, ja que l'activitat vital consumeix diàriament part d'aquesta reserva.

Però beure aigua durant el dia no només t'ajudarà a estar més sa. Si ets beus un got abans de dinar tindràs més sensació de sacietat a l'estómac i menjaràs menys. De la mateixa manera, beure més aigua entre àpats t'ajudarà a reduir la fam.

Si et costa beure aigua, pots preparar infusions fredes o calentes per afegir-hi una mica de sabor. Això sí, sense sucre.

2. Evitar el sucre

Sempre que et sigui possible, evita els aliments que portin sucre blanc refinat, com ara els pastissos o la pastisseria industrial. Aquesta substància eleva bruscament la glucosa de la sang per després fer-la caure dràsticament, fet que provoca que la fam i els desitjos apareguin de cop.

3. Incloure més proteïnes a la dieta

Aquestes molècules són essencials en qualsevol dieta perquè ajuden a construir el múscul, i així millora la resistència. A més, els aliments amb alt contingut en proteïnes et deixen més sensació de tip i ajuden a què no aparegui poc després la sensació de tenir l'estómac buit.

Cereals com la civada o les carns vermelles són la font de les proteïnes que calen en el dia a dia.

4. Mastegar xiclet

Moltes vegades el forat a l'estómac és a causa de l'ansietat o l'avorriment, més que de gana, i mastegar xiclet ajuda a calmar aquestes emocions.

5. No passar més de quatre hores sense menjar

Si els esportistes fan cinc àpats al dia, per què tu no? Amb l'esmorzar, l'aperitiu a mig matí, el dinar, el berenar i el sopar controlaràs la brusca caiguda de la glucosa a la sang i evitaràs menjar de més després. A més, d'aquesta manera podràs accelerar el metabolisme i perdre pes més fàcilment.

6. Practicar esport de forma regular

La pràctica de l'esport ajuda a estar de més bon humor. Això es a causa de què amb l'exercici físic s'alliberen endorfines i serotonines, que són les hormones i neurotransmissors que ens mantenen alegres i motivats.

7. Incloure aliments rics en fibra a la dieta

A més de ser bona per al trànsit intestinal, la fibra és capaç d'alentir l'absorció de greixos i sucres dels aliments. Ajuda a mantenir els nivells de glucosa a la sang, fet que causa que la sensació de sacietat i plenitud duri més temps.