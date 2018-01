L'Hospital de Barcelona renova l'àrea quirúrgica i el servei d'exploracions

Assistència Sanitària disposa, a més d'una extensa xarxa de centres concertats, de l'Hospital de Barcelona, d'ús exclusiu per als seus assegurats. Inaugurat l'any 1989, és el primer hospital cooperatiu del món ?l'únic de Catalu-nya? i és un model d'èxit per a experiències similars en altres països. El centre es caracteritza per la introducció constant de millores en els processos mèdics i la cerca permanent de la qualitat i l'excel·lència.

Els hospitals constitueixen una tipologia d'edifici que, pel seu nivell d'equipament tecnològic i a causa de l'ús intensiu en una àrea de vital importància com és la sanitat, requereix d'una actualització constant de les seves instal·lacions. Conscient d'això, havent celebrat el 25è aniversari de l'edifici, en els últims anys Assistència Sanitària i l'Hospital de Barcelona han destinat nombrosos recursos en la modernització de la infraestructura i en altres intervencions de diferent índole que garanteixen un funcionament òptim i, sobretot, el millor per als usuaris.



10 quiròfans d'última generació

Un dels àmbits essencials en un centre hospitalari és el bloc quirúrgic, on es fan les intervencions de més importància. En els últims mesos, l'Hospital de Barcelona ha portat a terme diferents actuacions que han revertit en més comoditat per als seus usuaris i una qualitat superior en l'atenció sanitària.

S'ha intervingut en quatre dels quiròfans principals, se n'ha canviat la il·luminació ?llums més potents i eficients? i s'han instal·lat nous revestiments especials en parets i terres. Amb aquests són deu els quiròfans que s'han renovat completament amb l'objectiu de dotar-los dels últims avenços en materials i tecnologia. L'Àrea Quirúrgica es completa amb quinze boxs de cirurgia ambulatòria, quatre sales de part i la zona de reanimació postquirúrgica.

Alhora, el Servei d'Exploracions Complementàries ha remodelat la zona de secretaria, administració i informes i els consultoris d'endoscòpia digestiva i neurologia, així com la sala d'espera. La reforma també ha inclòs actuacions a la zona de recuperació. A la mateixa planta, el Servei de Radiologia disposa d'una nova sala d'informes des de la qual els especialistes poden treballar d'una manera més funcional i agradable i amb més mitjans per revisar les proves que condueixin a un diagnòstic més precís.