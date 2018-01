CatSalut preveu destinar 17,8 milions addicionals per millorar les urgències

El Servei Català de la Salut preveu destinar 17,8 milions d'euros addicionals per millorar l'atenció a les urgències durant aquest hivern, segons ha informat el Departament de Salut de la Generalitat. Aquest import suposa un milió més del que es va destinar la temporada passada.

El departament ha subratllat que aquest hivern es continuarà treballant per millorar l'adequació del procés d'atenció continuada i urgent i «aconseguir que la ciutadania sigui atesa en el dispositiu més adequat i amb la millor qualitat possible». Per fer-ho, s'ha potenciat el treball en xarxa i la participació i corresponsabilitat dels professionals clínics en el procés de planificació operativa del territori a través de l'activació de 22 plans de contingència territorials.

Les millores previstes per aquest hivern s'emmarquen en el desplegament del Pla Nacional d'Urgències de Catalunya (PLANUC) aprovat pel Departament de Salut el maig del 2017. El departament recorda que el PLANUC és el full de ruta per assegurar una atenció continuada i urgent equitativa, de qualitat i resolutiva, liderada per professionals, situant la persona i les seves necessitats al centre del sistema.

El departament ha indicat que aquests plans de contingència concreten la resposta que el conjunt de dispositius d'un territori han de desplegar en funció de la pressió assistencial de cada moment: increment d'activitat, contractació de personal, adequació de llits, flux de pacients entre dispositius, reforç de transport sanitari, flexibilització de les agendes amb més temps per atendre consultes urgents i reforç de l'atenció primària.



Consultoria pediàtrica

Una de les principals novetats d'enguany és la creació de la línia de consultoria pediàtrica del 061 CatSalut Respon, mitjançant la incorporació de pediatres dels hospitals de Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron i Sant Pau, per donar suport tant a consultes de la ciutadania com dels professionals assistencials. Aquesta línia pediàtrica, en funcionament des del juny del 2017, ja ha donat resposta a 50.948 consultes de menors de 16 anys, el 66,2% de les quals s'han resolt via telefònica.



Treball en xarxa

També s'ha reforçat el treball en xarxa per fer front a l'epidèmia de bronquiolitis, que es va iniciar el 2016, entre els centres de referència d'UCI pediàtrica i els serveis d'urgències pediàtrics hospitalaris amb la finalitat que tots els infants, en el moment que ho necessitin, tinguin accés equitatiu i àgil als recursos disponibles. Als deu hospitals que ja treballaven en xarxa s'hi han sumat tres centres santaris nous.



Atenció a la fragilitat i complexitat

En els pacients més grans i pluripatològics l'objectiu del PLANUC és potenciar la prevenció, el control de les descompensacions i que el pacient romangui el màxim de temps possible en el seu entorn habitual. Amb aquesta finalitat, s'han desplegat un conjunt de nous dispositius d'atenció de proximitat (sovint al domicili), que tenen el suport dels professionals sanitaris habituals dels pacients.

Segons destaca el departament, aquests nous dispositius busquen millorar transicions entre hospitals i primària, la utilització d'urgències hospitalàries i la prevenció d'ingressos i reingressos hospitalaris, així com millorar l'adequació i la qualitat assistencial.

Així, durant el 2017 s'han potenciat els programes d'hospitalització domiciliària arreu de Catalunya i s'han posat en marxa, i estan en fase d'avaluació, dos equips de suport integral a la cronicitat (ESIC) a la ciutat de Barcelona –el de Casernes-Hospital Vall d'Hebron i el de Dos de Maig– i la unitat de fragilitat de Sant Pau.