Combinació d'antibiòtics per tractar el 60% de pneumònies hospitalàries

Un estudi publicat a la revista The Lancet Infectious diseases demostra la capacitat d'un nou antibiòtic (ceftazimida-avibactam) per tractar les pneumònies intrahospitalàries, entre les quals la pneumònia associada a la ventilació mecànica. Aquesta combinació té una eficàcia similar als antibiòtics que més s'utilitzen en l'actualitat per tractar la infecció, els carbapenems, però té l'avantatge de superar problemes derivats de la seva administració, com la resistència de certs bacteris.

L'investigador principal de l'estudi i primer signant de l'article és el doctor Antoni Torres, cap de la Unitat de Vigilància Intensiva Respiratòria (UVIR) de l'Hospital Clínic i de l'equip Investigació aplicada en malalties respiratòries infeccioses, malalt crític i càncer de pulmó de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

Infecció comuna

La pneumònia intrahospitalària és la segona infecció nosocomial més comuna i la causa principal de mort per aquest tipus d'infeccions en pacients crítics. La seva incidència es troba entre 5 i 20 casos per cada 1.000 admissions hospitalàries, amb les taxes més altes en pacients immunodeprimits, quirúrgics o ancians. Una infecció intrahospitalària o nosocomial és aquella originada al centre assistencial en una persona que no en presentava símptomes ni l'estava incubant en el moment d'accedir-hi.

Tot i que existeix un tractament per a aquesta infecció, que té una mortalitat associada del 10%, cada vegada hi ha més bacteris resistents als antibiòtics. S'ha detectat que diversos bacteris Gram negatiu, un subtipus de bacteri que causa el 60% de les pneumònies nosocomials, són resistents als carbapenems.

Assaig clínic

Per a l'estudi, els investigadors van dur a terme un assaig clínic per demostrar l'equivalència d'un nou antibiòtic, la ceftazimida-avibactam, amb el tractament estàndard amb carbapenem. Hi van participar 879 pacients de 136 centres de 23 països.

Els resultats obtinguts demostren que aquesta combinació d'antibiòtics és tan efectiva com el carbapenem i permet resoldre els problemes de multiresistència en diversos bacteris patògens causants de les pneumònies nosocomials.