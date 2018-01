Hàbits alimentaris per reduir el sobrepès de discapacitats

Dincat ha editat la guia Hàbits alimentaris: Claus per a una nutrició saludable per a famílies i persones amb discapacitat intel·lectual per reduir la prevalença de l'obesitat i el sobrepès dins d'aquest col·lectiu. Un dels objectius de la publicació és que les persones amb discapacitat intel·lectual siguin conscients de la seva salut, explica el responsable d'envelliment, salut mental i sexualitat de l'entitat, Israel Belchi, ja que és «una de les causes de l'envelliment prematur d'aquest col·lectiu».

Aquesta guia és posterior a un estudi que la federació ha fet al llarg d'un any a 234 persones amb discapacitat que tenien sobrepès o obesitat, i ha conistit en una formació prèvia sobre bons hàbits i cinc avaluacions posteriors. El 64% va perdre pes i de mitjana van baixar el 5%.

Els participants eren de 29 centres catalans, el 65% tenia obesitat i el 35% sobrepès; però en acabar, el 64% havia perdut pes i, de mitjana van baixar el 5%. Es tracta d'un resultat positiu, ja que en el tractament de l'obesitat, la mínima baixada de pes que s'ha d'aconseguir és el 5%.Els investigadors van constatar que paral·lelament a la pèrdua de pes, es millorava la salut dels participants, amb una disminució de la pressió i el colesterol.

Dincat ha editat la guia per fer front a una epidèmia que, a més de causar una disminució de la qualitat de vida de qui pateix sobrepès o obesitat, té relació directa amb altres patologies que són causa de mortalitat. El president de la Fundació Finestrelles, Lluís Monset, destaca que a la fundació hi ha molta gent en l'etapa vital d'envelliment, per la qual cosa, és primordial cuidar la salut de les persones i la seva alimentació. Comenta que l'estudi i l'edició posterior de la guia responen a una «inquietud» respecte al problema de l'obesitat al col·lectiu.