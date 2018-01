Inversions per actualitzar infraestructures

L'Hospital de Barcelona atén cada any més de 83.000 casos al centre i més de 72.000 urgències a domicili. Hi treballen més de 1.200 metges d'Assistència de diverses especialitats. La manca d'ànim de lucre i la gestió prudent permeten fer inversions periòdiques per actualitzar infraestructures i tecnologia sanitària.