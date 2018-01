Mantenir la forma física durant les festes

En plenes festes nadalenques, és habitual la ingesta d'aliments amb un alt contingut en sucres, fet que es tradueix en un agument de pes. A l'estat espanyol, la mitjana se situa en 3-5 quilos més per persona, segons dades de l'Institut Mèdic Europeu de l'Obesitat. Podem acabar les festes nadalenques sense que passin factura a la nostra salut i a la nostra forma física? Doncs sí. Mantenir el pes i la forma física és possible si tenim en compte alguns consells:



Selecció dels aliments

Seleccionar els aliments és clau per evitar un consum extra de calories. Els plats precuinats i aliments amb alta concentració de greixos saturats i sucres refinats passaran a un segon pla per compensar els excessos en els àpats familiars. I alguns aliments es poden substituir per altres: per exemple, en comptes de salses, complementar amb espècies o condiments més saludables, com una vinagreta lleugera o un suc de llimona.



Control de quantitats

La dinàmica dels menjars implica múltiples i variats plats en la taula i un clima distès en el qual no s'està controlant quantes porcions es menja de cada plat.

Al mateix temps, menjar a poc a poc fa que els aliments s'assimilin millor i que el senyal de sacietat arribi abans al cervell.

Exercici més intens



És recomanable augmentar la intensitat de l'exercici diari per cremar més calories i greixos acumulats. L'exigència de l'exercici en matèria de resistència cardiovascular i força ha de ser superior per augmentar la seva efectivitat.

Entrenament 4 dies a la setmana



Malgrat els dies de festa, la freqüència més adequada d'entrenament hauria de ser de quatre dies a la setmana, amb sessions d´entre 45 i 60 minuts. Perquè els resultats siguin visibles abans i després de les festes s'ha de seguir el pla de la forma més rigorosa possible, amb motivació màxima per aconseguir-ho.

Càrdio i exercicis en circuit



Sense oblidar l'escalfament i els estiraments per preparar el cos per a l'activitat i evitar lesions, la part principal de l'entrenament s´ha de basar en 5 repeticions d'un circuit de 5 exercicis amb 1 minutde descans entre repeticions i 20 minuts de treball cardiovascular, com córrer, nedar o anar amb bici.

Correcta hidratació



Tot i no patir les conseqüències de la calor de l´estiu, a l´hivern el cos també es pot deshidratar si no es pren la quantitat suficient de líquids. Hidratar-se bé, bebent aigua, és clau per al funcionament correcte de l'organisme i evitar lesions. El perill d´aquestes festes és que es canvia l'aigua per begudes ensucrades i alcohòliques, una de les causes dels augments de pes.

Retardar les compres



Amb el consum d'aliments i l'entrenament controlats, un truc per evitar picar i menjar dolços és no comprar-los fins que arribin els dies festius, malgrat que faci setmanes que els els torrons i els polvorons omplen prestatges als supermercats.

