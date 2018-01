Mostra de sang per predir el tractament eficaç per reduir la metàstasi en càncer colorectal

La revista científica Annals of Oncology ha publicat un estudi clínic pioner que demostra que es podria predir quin és el tractament més eficaç en la reducció de les metàstasis a partir d'una mostra de sang. L'estudi tenia com a finalitat demostrar que la selecció del tractament, a partir de les variants gèniques, podia millorar el pronòstic dels pacients amb càncer colorectal avançat i, tot i que aquesta fita no s'ha aconseguit, sí que s'han complert objectius secundaris que revelen que es podria predir quin és el tractament més eficaç en la reducció de les metàstasis.

«És el primer cop que som capaços d'assignar un tipus de quimioteràpia per a pacients de càncer colorectal d'acord amb la informació genètica del teixit sa, una mostra de sang, i no dels seus tumors», explica la doctora Eva Martínez-Balibrea, de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) Badalona i l'IGTP (Institut de Recerca Germans Trias i Pujol).

L'estudi ha estat encapçalat per la investigadora del Grup de Resistència, Quimioteràpia i Biomarcadors Predictius del Programa ProCURE de l'ICO-IGTP, Eva Martínez-Balibrea, amb la coordinació de l'oncòleg Albert Abad, de l'ICO-IGTP i la participació d'ivestigadors de trenta centres de tot l'Estat espanyol i l'esponsorització del Grup Espanyol de Tractament de Tumors Digestius.

Variacions genètiques

El fet que els individus siguin diferents per un mateix tret ve determinat per les variacions que es donen en els gens que codifiquen aquest tret. Aquestes variacions s'anomenen polimorfismes genètics i, en molts casos, no marquen cap diferència rellevant en les persones sanes.

Alguns polimorfismes genètics afecten els enzims del metabolisme que són diana dels fàrmacs utilitzats en el tractament del càncer i, en aquest cas, les variacions genètiques poden alterar-ne la resposta.

En l'estudi clínic, dissenyat per l'equip d'investigadors encapçalat per Martínez-Balibrea, es va assignar als pacients afectats de càncer colorectal metastàsic un braç control que rebia un tractament estàndard i un braç experimental en què el tractament es decidia a partir de dues variants genètiques que es determinaven a partir d'una mostra de sang.

L'objectiu era demostrar que la selecció del tractament, partint d'aquestes variants gèniques, millorava el pronòstic dels pacients. Hi han participat 195 pacients d'hospitals d'arreu de l'Estat espanyol.

Nova forma de tractament

L'objectiu principal d'aquest estudi era reduir el «temps de progessió tumoral», és a dir, el temps que transcorre des de l'inici del tractament fins que el tumor torna a créixer. Aquest propòsit no s'ha pogut aconseguir, ja que en els dos grups de l'estudi –tant el de control com l'experimental– han presentat una progressió similar.

Ara bé, sí que s'ha pogut veure que alguns objectius secundaris són realment esperançadors i els metges hi han vist diferències importants en la resposta a la teràpia. Principalment, el percentatge de pacients que van respondre al tractament, és a dir, que se'ls van reduir les metàstasis, va ser significativament superior al grup experimental. Això implica un augment del percentatge de pacients que després del tractament es van poder operar la metàstasi, fet que demostra un molt bon pronòstic de la malaltia. Un altre resultat destacat és la reducció d'efectes secundaris, ja que el grup experimental va presentar menys episodis de toxicitat que el grup estàndard, fet que representa un factor molt important per als pacients i les seves famílies.

La doctora Martínez-Balibrea diu que «desenvolupar tractaments millors i més efectius és una feina d'anys però, en aquest cas, l'equip ha obert la porta a una nova forma de tractament per a aquest tipus de pacients de càncer colorectal». Ara es veu una possibilitat real perquè els metges puguin decidir el millor tractament individualitzat per als pacients, basant-se en una simple anàlisi de sang. «Un tipus de medicina personalitzada que utilitza informació de teixits sans per decidir el tractament en cas de malaltia».

L'estudi obre la porta a continuar en aquest camí, ja que, en cas de confirmar-se aquests resultats en noves recerques, es podria predir en un futur proper quin és el tractament més eficaç per a la reducció de les metàstasis abans d'operar-les a partir d'una mostra de sang. Això milloraria el resultat de la cirurgia i, en conseqüència, la supervivència dels pacients que, en els casos que la cirurgia fos complerta, es podrien arribar a curar.