Quins aliments van bé per prevenir constipats?

El nutricionistes recomanen no perdre de vista algunes fruites i verdures de temporada que poden ajudar-nos a evitar constipats. Les mandarines, kiwis, caquis, pomes, taronges, plàtans o raïm, totes aporten molta vitamina C. A més, els experts aconsellen els anomenats batuts detox, amb barreges de fruites i verdures que, per la seva riquesa en vitamines, minerals, antioxidants i fibra, aporten propietats nutricionals beneficioses per a l'organisme, sobretot si es prenen crues.

Una altra recomanació és, tot i ser hivern, no variar gaire el tipus d'alimentació, però sí la manera de cuinar. Per exemple, substituir les amanides per purés o sopes, o bé cuinar les verdures a la planxa.