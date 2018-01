Retiren lots de llet infantil al mercat espanyol per un brot de salmonel·losi

La filial estatal de la multinacional francesa Lactalis Internacional, Lactalis Nutrició Iberia, amb seu a Catalunya, va retirar del mercat, a mitjan desembre, diversos lots de productes per a lactants després que les autoritats sanitàries de França en fessin fer retirar a l'empresa matriu per un brot de salmonel·losi en nens menors de sis mesos. A l'Estat espa-nyol no s'ha registrat cap cas d'aquesta malaltia associada als lots de Lactalis, però, tot i això, s'han retirat lots per precaució, ja que s'han fabricat en la mateixa línia de producció que els de les marques franceses afectades. En concret, lots de productes de les marques Damira, Sanutri i Puleva Bebé.

El departament de Salut ha explicat que des de l'empresa s'ha volgut deixar constància que el consum de la resta de productes i lots de les marques Sanutri i Puleva Bebé «és segur», incloent-hi tots els productes de llet líquida de la marca Puleva Peques. Des del departament també s'indica que, tot i que no s'ha comunicat cap cas associat a l'Estat espanyol, com a mesura de precaució es recomana als consumidors que puguin tenir a la seva llar productes dels lots afectats que s'abstinguin de consumir-los i que els retornin als punts de venda.