Sant Joan de Déu ja ha recaptat la meitat dels diners per fer el nou centre de càncer infantil

Gràcies a la campanya #ParaLosValientes, l'Hospital Sant Joan de Déu ha recaptat en poc més de nou mesos 14,5 milions d'euros, gairebé la meitat dels 30 milions necessaris per construir a Barcelona, al costat mateix de l'actual centre hospitalari, el centre d'oncologia pediàtrica més gran d'Europa. Una quantitat de diners que segons el gerent de l'hospital, Manel del Castillo, «ja garanteix la viabilitat del projecte» i que permetrà iniciar les obres durant el primer quadrimestre de l'any vinent. En aquesta fase es construiran les 40 habitacions previstes i la meitat de l'hospital de dia i la zona de consultes externes. Per recaptar la resta dels diners, els responsables del projecte fan una nova crida a la ciutadania perquè s'impliqui en el projecte.



El 80% de nens malalts es curen

Del Castillo recorda que a Sant Joan de Déu la taxa de curació dels casos de càncer infantil és del 80% i que per seguir millorant calen més mitjans. En aquesta segona fase de la campanya el director de cinema i guanyador d'un Goya Carlos Marqués-Marcet ha enregistrat un curt que es projectarà a un centenar de sales de cinema.

El gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, comenta que durant la primera part de la campanya de captació #ParaLosValientes els diners rebuts han estat, bàsicament, de grans donants, que han permès donar el primer impuls al projecte i que ara es vol arribar als microdonants. «Volem arribar a totes aquelles famílies que sense que els hagi tocat aquesta terrible loteria que és el càncer infantil entenguin la necessitat de seguir investigant per avançar», destaca.

Tant Manel del Castillo con Sílvia Garcia, mare d'un nen ingressat a Sant Joan de Déu amb càncer, han recordat que el càncer infantil és una malaltia minoritària que afecta uns 1.500 nens cada any a l'Estat espanyol, fet que fa que la investigació «no sigui rendible» per al sector farmacèutic i que la investigació s'impulsi principalment amb donacions. En aquest sentit, la campanya vol conscienciar la societat que molts casos de càncer infantil no tenen tractament i que totes les famílies amb nens malats de càncer «haurien de tenir l'esperança de com a mínim lluitar contra la malaltia».

Amb aquest objectiu, el de conscienciar, entre moltes altres iniciatives, en aquesta segona part de la campanya el director de cinema i guanyador d'un Goya Carlos Marqués-Marcet ha enregistrat un curt que serà projectat durant el mes de gener a 90 sales de cinema demanant la col·laboració de la gent. Al curt, de dos minuts de durada, diversos nens defineixen el càncer com un monstre contra el qual lluiten sense por junt amb les seves famílies.



SJD Pediatric Cancer

El nou SJD Pediatric Cancer Center Barcelona tindrà capacitat per atendre 400 pacients l'any, el 30% més dels que Sant Joan de Déu atén en l'actualitat (215 casos nous cada any i 70 casos de recaigudes o segona opinió) i incorporarà els darrers avenços en la lluita contra el càncer.

Les instal·lacions ocuparan 8.400 m2 en un edifici de quatre plantes situat al costat de L'Hospital Sant Joan de Déu i connectat amb l'edifici principal mitjançant una passarel·la. En total, el nou hospital tindrà 40 habitacions, 8 càmeres per al transplantament de progenitors hemahopoètics, 30 boxs a l'hospital de dia, 20 despatxos per a consultes externes, radiofarmàcia, laboratori i altres serveis no assistencials.

La fase de les obres que començarà el primer quadrimentre de 2018 servirà per habilitar l'edifici que ocupen els laboratoris de l'hospital, construir les 40 habitacions previstes i la meitat de l'hospital de dia i la zona de consultes externes. En la segona fase s'equiparia el conjunt amb un nou quiròfan d'oncologia específic o un aparell de medicina nuclear.