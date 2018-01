Sida: prevenció i diagnòstic precoç

Cada vegada hi ha més tractaments i més eficaços per reduir la mortalitat de la malatia

L'Agència de Salut Pública de Catalunya defensa l'adopció de mesures preventives, fomentar el diagnòstic precoç i lluitar per a l'eliminació de la discriminació de les persones afectades com a temes clau de la lluita contra la sida.



10,9 casos per cada 100.000 habitants

Segons indica el Departament de Salut, a Catalunya 33.600 persones viuen amb el VIH i durant el 2016 el nombre de nous diagnòstics estimats és de 781, una xifra similar a la dels darrers anys. La taxa d'incidència actual és de 10,9 casos per cada 100.000 habitants, i els homes han representat el 86% del total de casos, amb una mitjana d'edat de 37 anys, i el 40% tenien entre 30 i 39 anys.

La principal via de transmissió entre els nous diagnòstics és la sexual, amb el 84% dels casos (el 62% en relacions homosexuals i el 22% en relacions heterosexuals), seguida de la via endovenosa, amb el 7% dels casos. El 43% dels diagnòstics de VIH presentaven un diagnòstic tardà, definit com un recompte de limfòcits CD4 inferior a 350 cèl·lules per µl. Tot i que la proporció de diagnòstic tardà ha disminuït –del 55% el 2006 al 43% el 2016–, encara es manté en xifres elevades.

Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, l'1 de desembre passat, l'Agència de Salut Pública elabora cada any un comunicat per conscienciar la societat i implicar-la en la lluita contra el VIH, en el qual hi col·laboren entitats públiques i privades. Enguany, el document portava per títol «Un salt endavant cap a la fi de la sida» i va tenir l'adhesió de 136 entitats.



Denuncien la discriminació

La plataforma d'entitats que treballen pera la lluita contra la sida –Comitè 1r de Desembre– denuncien que l'estigma i la discriminació que pateixen les persones portadores del virus és encara «elevadíssima» i que una mostra n'és el fet que la meitat d'aquests afectats estan a l'atur. Per fer-hi front, el president del comitè, Alberto Capitán, considera que és imprescindible tirar endavant un pacte social que impulsi mesures per superar aquesta situació i denuncia que s'hagi fet un desplegament «bastant reduït» del pla nacional, deixant per impulsar les vessants més socials dels acords. Capitán creu que la vessant sanitària és un «factor d'èxit», però que manca reconèixer que el problema actual és la discriminació.

Ha celebrat que cada vegada hi hagi més tractaments, més eficaços que hagin permès reduir significativament la mortalitat d'aquesta malalta, però ha alertat que cal reconèixer que hi ha un problema i que les situacions de discriminació que pateix el col·lectiu de persones infectades amb el VIH afecten la seva vida quotidiana. Per a Capitán, es poden implementar mesures per evitar-ho, i fixa en la informació el puntal per poder transmetre el «missatge adequat» del que suposa la infecció per VIH actualment.

També s'ha manifestat el secretari de Salut Pública, Joan Guix, que admet la possibilitat d'implicar tots els departaments per a la lluita contra l'estigma com a mesura per millorar també la salut de les persones afectades, i creu que el que sobretot s'ha de fer és «explicar, informar, parlar».



Esperant els estudis sobre la PreP

Joan Guix recorda que, pel que fa als tractaments contra la sida, hi ha sobre la taula tres estudis per avaluar els efectes de la PreP, la profilaxi preexposició: l'estudi que fa Checkpoint comparant dos fàrmacs diferents, l'estudi en el marc del PERIS que avalua l'efecte en 70 persones més i un estudi que impulsa el ministeri de Sanitat, i en el qual a més de Catalunya hi participa el País Basc, que farà el seguiment en 400 persones més.

Guix també fa referència que la incidència del VIH a Catalunya es manté estable i afecta cada any entre 700 i 800 persones. I destaca que s'ha aprovat un pla d'acció conjunt amb les altres infeccions de transmissió sexual i d'hepatitis que han de millorar els resultats en aquest terreny.