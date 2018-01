El 30% de la població pren suplements alimentaris malgrat que no li fan falta

Els suplements són productes pensats per complementar l´alimentació

Nutrició

El 30% dels consumidors pren algun tipus de suplement alimentari malgrat que en la major part dels casos no seria necessari, ja que amb aliments naturals es pot tenir una bona salut.

Són dades d'una enquesta realitzada per l'OCU (Organització de Consumidors i Usuaris), que assegura que el consum d'aquests suplements és «una tendència que augmenta».

En aquest sentit, adverteixen que és «il·lògic» el seu consum en la majoria dels casos. Asseguren que es deu a les campanyes publicitàries i consideren que la venda de suplements alimentaris «és un gran negoci que s'alimenta a força de crear campanyes publicitàries agressives i enganyoses que et venen la necessitat de recórrer a aquests productes per millorar la salut».



Suplements que es prenen

Els resultats, realitzats a més de 1.200 persones d'entre 18 i 74 anys, posen en relleu que el calci és el suplement més consumit (9%), seguit dels àcids grassos omega 3, els minerals magnesi i potassi, la vitamina D, i els complexos multivitamínics, tots en un percentatge similar (8%).

D'acord amb l'enquesta, les persones que per exemple prenen magnesi tenen un consum superior de productes rics en aquest mineral (cereals integrals i fruita seca) que la població en general.

El mateix passa amb el calci i el ferro; precisament els que prenen aquests suplements consumeixen de forma habitual productes rics en calci (llet i derivats) i en fer-ro, fonamentalment carn.

A més, seguint els resultats de l'enquesta, l'ONU ha comprovat que molta gent pren suplements de ferro malgrat que el seu consum de carn és mitjà-alt.



Aliments que cal ingerir

L'OCU adverteix que una dieta «variada i rica» en aliments frescos fa «innecessari» prendre aquest tipus de suplements, «que únicament són necessaris quan existeix una patologia concreta i un professional mèdic ho aconsella».

En concret, afegint determinats aliments frescos, és a dir, peix, làctics, fruita o verdura, per exemple, «n'hi hauria prou per no haver de gastar diners en suplements alimentaris».

Les persones que consumeixen suplements de vitamina C tenen un consum baix de fruites i verdures, que són els aliments que més en contenen en proporció. «Un senzill canvi en la dieta, augmentant el consum de fruites i verdures, evita haver de prendre aquests suplements», argumenten fonts de l'entitat.

Per evitar els suplements de vitamina D, es pot recórrer al peix blau, els ous, el formatge i els iogurts. I pels d'Omega 3 es poden consumir almenys dues racions setmanals d'aquest tipus de peix.

Pel que fa al magnesi, es pot trobar en aliments sobretot d'origen vegetal: llegums, fruita seca, verdures, llet o làctics i peixos. Per això és estrany que persones amb bona salut i amb una alimentació variada i suficient tinguin manca d'aquest mineral.