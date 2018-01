9.545 pacients de la Catalunya Central estan en llista d'espera per operar-se

Intervencions

Un total de 9.545 pacients estan en llista d'espera, amb dades del desembre passat, per operar-se a la regió sanitària de la Catalunya Central. Segons el Servei Català de Salut, són 909 persones menys que el desembre de l'any anterior, fet que suposa una retallada de les llistes d'espera d'un 8,7%.

Salut divideix l'espera segons si són pacients que necessiten alguna de les 27 intervencions amb temps màxim fixat perquè es consideren cirurgies prioritàries. En aquest sentit, la llista de pacients de la Catalunya Central que estan pendents d'operacions de cirurgia oncològica, cardíaca, cataractes o pròtesis de maluc i genoll s'ha reduït un 17,5%, i ha passat dels 1.830 malalts el 2016 als 1.509 el 2017. Pel que fa a la llista d'espera d'operacions no garantides com les hèrnies, els galindons, les varius o els tendons, la llista també s'ha reduït en gairebé 600 pacients, xifra que suposa un 6,8%.

Respecte a la tipologia d'intervencions, durant el 2017 un total de 85 pacients de la Catalunya Central van esperar-se per una intervenció vinculada a processos oncològics i 1.424 persones estaven apuntades a la llista per una intervenció de cataractes i pròtesi de genoll i maluc. A la regió sanitària de les comarques centrals no es practiquen les intervencions de cirurgia cardíaca. Pel que fa a les intervencions no garantides, la llista de pacients el 2017 va sumar 8.036 persones, mentre que el 2016 era de 8.624.

Quant al temps d'espera dels pacients en les intervencions no garantides, el 2017 el temps mitjà es va situar als 129 dies, una mica més de 4 mesos. Una xifra per sota de la del 2016, que va ser de 159 dies. D'altra banda, la dada de cirurgia oncològica s'ha reduït gairebé a la meitat i ha passat dels 25 dies d'espera el 2016 als 13 dies el 2017. Pel que fa a les operacions garantides de cirurgia de cataractes, maluc i genoll, la xifra es manté dels 78 dies el 2016 als 77 dies d'espera del 2017.

Respecte als quatre hospitals de referència del territori, el que presenta una llista d'espera de procediments quirúrgics més elevada és Althaia (Manresa) amb 3.882 pacients; seguit del Centre Universitari de Vic amb 3.225 pacients en llista. La gran reducció l'ha liderat Vic amb gairebé 800 pacients menys –l'any passat es va situar primer del rànquing amb 4.030 pacients. Pel que fa l'Hospital d'Igualada, la llista d'espera se situa enguany als 2.105, molt similar a la de l'any passat. I l'Hospital Sant Bernabé de Berga, amb 332 pacients en llista d'espera, experimenta una lleugera reducció si es compara amb l'any anterior, que en tenia 354.