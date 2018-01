La grip: nivell epidèmic alt

Virus de la grip

La taxa d'incidència de síndromes gripals ha augmentat en els últims dies un 58% respecte a la primera quinzena de gener, fins a arribar als 413,26 casos per 100.000 habitants.

L'activitat gripal ha vorejat el nivell epidèmic elevat en superar des de final de desembre i durant el gener el llindar epidèmic establert per a aquesta temporada, que és de 109,4 casos per cada 100.000 habitants.

Durant la setmana del 15 al 21 de gener, els casos de grip van augmentar, especialment, en el grup de menors de 14 anys. En el de més grans de 64 anys hi va haver una lleugera davallada.

Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, es van registrar 38 ingressos en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l'inici de la temporada (a principi d'octubre) un total de 619. A més, la gran majoria de casos, el 70,6%, no estaven vacunats. Aquestes són algunes de les dades recollides al Pla d'Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya.

Del 15 al 21 de gener els professionals sanitaris dels hospitals van atendre 70.464 urgències, de les quals 8.398 van requerir ingrés hospitalari (11,9% del total). Respecte a la setmana anterior, les urgències ateses als hospitals van augmentar un 3,7% i els ingressos hospitalaris un 0,4%. En comparació de la mateixa setmana de l'any 2017, l'activitat urgent va créixer un total del 10,3% i el nombre d'ingressos va incrementar un 1,4%.



Simptomatologia habitual

La simptomatologia d'enguany és l'habitual de la grip: mal de cos, malestar general, febre, tos, congestió nasal, vies respiratòries... I a l'inici de l'epidèmia hi va haver simptomatologia digestiva, amb vòmits i diarrees, sobretot en el cas dels nens.



Vacuna amb poca efectivitat

La vacuna contra la grip d'aquest hivern està tenint una efectivitat més baixa que la d'altres temporades. És la mateixa que l'hivern passat, ja que no hi ha hagut temps per modificar-la, i s'ha demostrat que en una de les tres soques, la principal i que afecta sobretot la gent més gran, la A-AH3, només és efectiva en el 25% dels casos, mentre que el percentatge habitual s'acosta al 50%. Tot i això, és recomanable seguir-la posant sobretot als col·lectius més vulnerables.

El departament de Salut de la Generalitat alerta que un alt percentatge dels casos d'ingressos hospitalaris greus per causa de la grip no havien estat vacunats. Mantenir les mans netes és una de les pràctiques higièniques que es recomanen per prevenir el contagi.

Segons ha explicat l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona Antoni Trilla, la vacuna es dissenya gairebé cada any tenint en compte les variants que han tingut més incidència l'any anterior i valorant també la seva incidència a l'hivern austral, quan a l'hemisferi nord és estiu.

Un cop acabada l'epidèmia de l'hivern passat a Europa es va veure que una de les tres soques era més resistent a la vacuna i, potser per això, va ser la més freqüent. La vacuna no s'ha pogut canviar i previsiblement aquesta temporada també serà la soca més habitual i la que causa més casos greus en la gent gran.

Les autoritats sanitàries impulsen diversos programes informatius amb l'objectiu de prevenir contagis.