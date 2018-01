L'increment de les intervencions quirúrgiques el 2017 permet reduir l'espera

L'activitat quirúrgica als hospitals catalans durant l'any 2017 va créixer un 6,5%, respecte al 2016 i, per tant, es van fer 22.220 operacions més, amb un total de 361.942 intervencions. Aquest fet, en part possible gràcies al pla de xoc de 57 milions d'euros per a la millora de les llistes d'espera que va impulsar el departament de Salut de la Generalitat, ha permès que el temps mitjà d'espera s'hagi reduït en 26 dies, dels 170 dies de mitjana que es donaven el 2016 als 144 actuals, i per tant, hagi disminuït un 15%.

Les visites a especialistes també han millorat, i s'han incrementat un 5,9% respecte al 2016 i un 14,3% respecte al 2015, i per tant, el darrer any, el nombre de pacients que espera per a una consulta externa (421.841) es va reduir un 20,7%, i el temps s'ha escurçat en 38 dies.

També s'ha reduït en 1.019 el nombre de pacients que esperen una intervenció: en concret, el desembre hi havia 163.809 pacients en llista d'espera, mentre que un any abans n'hi havia 164.828. Segons el departament de Salut, aquesta reducció encara té més valor si es té en compte que hi ha més pacients derivats amb indicació quirúrgica per l'increment d'activitat en consultes externes i proves diagnòstiques.