L'Institut Català de la Salut fomenta les visites prèvies a l'embaràs per evitar riscos en la gestació

Els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) de l'Institut Català de la Salut (ICS) ofereixen visites prèvies a l'embaràs per avaluar l'estat de salut de la dona i preveure hipotètics problemes de salut durant el període de gestació, ja que la salut de la mare i el fetus també depèn del seu estat abans de la concepció. L'objectiu fonamental d'aquesta atenció és afavorir l'accés a l'embaràs en les millors condicions físiques, psicoemocionals i ambientals possibles per augmentar la possibilitat de bons resultats en la gestació. Segons la responsable d'ASSIR, Cristina Martínez, la iniciativa també serveix per «explicar certes qüestions poc conegudes, com ara l'augment de vulnerabilitat embrionària en les primeres setmanes de gestació, quan sovint la dona desconeix encara que està embarassada».

En una visita preconcepcional la llevadora avalua els antecedents familiars i personals, els aspectes genètics, i el risc d'anomalies. Pauta els hàbits saludables, analitza l'estat vacunal de la dona, l'activitat física que realitza i, si té hàbits tòxics, pautes per al seu abandonament. La consulta també serveix per valorar la situació de l'entorn i la relació de parella, la situació laboral (si pateix estrès o sobrecàrregues de feina) i l'estat psicoemocional i mental.

Dins de la visió global de l'estat de salut de la dona, es tenen en compte aspectes bucodentals i es duen a terme, si escau, activitats preventives de malalties infeccioses. A més, la llevadora pot recomanar la complementació nutricional habitual necessària abans d'un embaràs, com, per exemple, prendre àcid fòlic.