Sabies que és més sa esmorzar pizza que cereals?

Pizza per esmorzar. Getty

Començar el dia amb un bol de cereals amb llet, una pràctica àmpliament estesa i aparentment saludable, amaga un gran secret. I és que, la majoria dels paquets de cereals que trobem en els supermercats contenen una elevada quantitat de sucres afegits, així com colorants.

Això ho ha afirmat la dietista Chelsey Amer, akl considerar la pizza com una alternativa més adequada per esmorzar, després de comparar la composició de tots dos aliments. "Un tros de pizza i un bol de cereals amb llet contenen gairebé les mateixes calories", ha declarat Amer per a sorpresa general.

Lluny de quedar-se aquí, la dietista ha anat més enllà en la seva afirmació en assenyalar que la pizza conté molts menys sucres i més proteïnes, el que ajuda a aconseguir una major sacietat i a mantenir-te ple durant tot el matí. Per la seva banda, els cereals contenen uns 18 grams de sucre per bol, xifra que supera la meitat de la quantitat diària recomanada per a una persona adulta.

Malgrat tractar-se d'una opció més recomanable que els cereals, donat el seu major contingut energètic i el seu menor nivell de sucre, Amer ha aclarit que la pizza no és una opció adequada per consumir diàriament ni en grans quantitats, sinó de forma ocasional.

Quines alternatives tinc?

Atès que un esmorzar tan habitual com els cereals amb llet resulta no ser saludable, és hora de plantejar-se quines opcions són les més adequades per consumir a l'inici del dia.

Un dels aliments més recomanats és la fruita, la qual pot combinar-se amb iogurts i que també és adequada en forma de fruits secs. Al costat d'això no hem d'oblidar cereals com la civada o aquells que continguin una menor quantitat de sucre i colorants, en ser aquests més naturals i adequats per a l'organisme.