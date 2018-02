Joves amb trastorn psicòtic

Salut mental

El departament de Salut desplegarà aquest any un programa pioner a Catalunya per identificar i tractar de forma precoç en adolescents i joves la manifestació del Trastorn Psicòtic Incipient (TPI), que es pot manifestar per primera vegada en edat juvenil i que pot desencadenar malalties mentals greus com l'esquizofrènia. El programa es durà a terme amb tres objectius generals: disminuir la incidència de trastorns psicòtics, reduir el dany que causen en els afectats i millorar el seu pronòstic. Els trastorns psicòtics s'inicien aproximadament als 15 anys i afecten el desenvolupament dels joves, ja que impacten negativament en els seus àmbits familiar, social, laboral i escolar. La psicosi incipient té una incidència anual de 15 a 25 casos per 100.000 habitants, tot i que aquesta xifra varia en funció dels diferents tipus, com l'esquizofrènia, els trastorns esquizoafectius, trastorns delirants i trastorns afectius (depressió i trastorns bipolars).

L'atenció a persones amb TPI a Catalunya requereix un treball integrat i la col·laboració del conjunt de dispositius assistencials de salut mental, dels serveis sanitaris generals, socials, educatius i comunitaris, amb un enfocament territorial, transversal i comunitari. En aquest sentit, el model definit a Catalunya suposa una transformació dels mecanismes de relació i integració entre els serveis cap a un model basat en la cooperació, i l'articulació d'aliances entre proveïdors del territori.

Aquest programa d'atenció específica al TPI pivotarà sobre equips multidisciplinaris d'abast territorial formats per psiquiatres, psicòlegs, infermeres i treballadores socials, professionals dels centres de salut mental d'adults, dels centres de salut mental infantil i juvenil i dels centres d'atenció i seguiment a les drogodependències. Aquest equip també disposarà de servei de gestió de casos del territori i de la col·laboració dels serveis de rehabilitació comunitària per aquelles intervencions rehabilitadores i d'inserció laboral o social.

El programa va adreçat a adolescents i joves d'entre 14 i 35 anys que presenten estats mentals de risc de desenvolupar un trastorn psicòtic, primers episodis psicòtics o que es troben en el període crític de recuperació, que és de 5 anys posteriors a un primer episodi psicòtic.

Tots són objecte d'un seguiment exhaustiu i individualitzat i d'un tractament de tipus psicològic, psicosocial i d'atenció familiar, combinat amb un seguiment farmacològic en cas que sigui necessari.