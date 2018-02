Menjar pizza per esmorzar és més sa que fer-ho amb cereals, que porten molt sucre

Començar el dia amb un bol de cereals amb llet, una pràctica àmpliament estesa i aparentment saludable, amaga un gran secret. I és que la majoria dels paquets de cereals que trobem als supermercats contenen una elevada quantitat de sucres afegits, així com colorants. Això ho ha afirmat la dietista Chelsey Amer, que considera la pizza com una alternativa més adequada per esmorzar, després de comparar la composició de tots dos aliments. «Un tros de pizza i un bol de cereals amb llet contenen gairebé les mateixes calories», ha declarat Amer de manera soprenent per a tothom.

Lluny de quedar-se aquí, la dietista ha anat més enllà en la seva afirmació en assenyalar que la pizza conté molts menys sucres i més proteïnes, el que ajuda a aconseguir més sacietat i a mantenir-te ple durant tot el matí. Per la seva banda, els cereals contenen uns 18 grams de sucre per bol, xifra que supera la meitat de la quantitat diària recomanada per a una persona adulta. Malgrat tractar-se d'una opció més recomanable que els cereals, atès el seu contingut energètic més elevat i el de sucre és baix, Amer ha aclarit que la pizza no és una opció adequada per consumir diàriament ni en grans quantitats, sinó de forma ocasional.